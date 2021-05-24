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В администрации Тамбова назначен новый замглавы
В администрации города Тамбова назначен новый заместитель главы исполнительно-распорядительного органа, им стал Андрей Гриднев, который до этого был помощником главы администрации области.
Андрей Гриднев имеет два высших образования: педагогическое (Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, 1999 г.) и юридическое (Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина, 2010 г.).
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В администрации города Тамбова назначен новый заместитель главы исполнительно-распорядительного органа, им стал Андрей Гриднев, который до этого был помощником главы администрации области.
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