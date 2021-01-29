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Назначен новый заместитель главы администрации города Тамбова
Вчера, 16:00
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Новым заместителем главы администрации города Тамбова назначен Юрий Зарапин, который до этого работал руководителем МКУ «Городские дороги». Юрию Зарапину 31 год, работает долгое время в муниципальных учреждениях.
Молодой руководитель будет курировать сферу городского хозяйства, градостроительства, также комитеты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды.
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