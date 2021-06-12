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Чиновники Ржаксинского района расписались в собственном бессилии
Вчера, 11:37
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Поступил ответ из администрации Ржаксинского района на обращение жителей деревни Траковка на отсутствие достойных условий для жизни — в деревне нет ФАПа, магазина, а почтовое отделение закрывают в ближайшее время.
По информации местных чиновников основной причиной прекращения работы ФАП и почтового отделения в д. Траковка является отсутствие подходящих для их размещения зданий на территории населённого пункта.
«Обеспечение населения д. Траковка продуктами и продовольственными товарами осуществляется посредством выездной торговли два раза в неделю. В данный момент дорожное покрытие по улицам д. Траковка не обеспечивает в отдельные дни весенней и осенней распутицы проезд транспорта», - отвечают в администрации района.
На многочисленные жалобы по поводу отсутствия воды администрация заявила, что водоснабжающей организации на территории Золотовского сельсовета нет, потому обслуживают объекты водоснабжения сельсовет с/с и, что самое важное, сами жители.
«В своем ответе районная администрация буквально расписалась в своем бессилии, - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. - Положение дел в деревне Ржаксинского района характерно для большинства населенных пунктов Тамбовской области, у людей фактически нет нормальных условий для жизни — как работы, так и инфраструктуры в целом».
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