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Около ФАПа сожгли вакцины против коронавирусной инфекции

Сегодня, 10:10
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Около ФАПа сожгли вакцины против коронавирусной инфекции В селе Павлодар Жердевского района сотрудники полиции обнаружили рядом со зданием фельдшерского пункта в очаге прогоревшего костра 32 ампулы вакцины против коронавирусной инфекции.

Сотрудники полиции не исключают, что преступники выдали «липовые» сертификаты, а вакцины решили уничтожить. В данный момент идёт проверка медработников, осуществлявших вакцинацию в фельдшерском пункте села Павлодар.

Фото – «ПроТамбов»
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