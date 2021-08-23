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Вандалы напали на автомобиль депутата от КПРФ
Вчера, 10:03
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Около дома депутата Тамбовской областной Думы от КПРФ Александра Жалнина неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении его автомобиля: облили красной краской и оставили могильный венок.
Сотрудники силовых ведомств устанавливаются обстоятельства произошедшего. Его коллеги депутаты не исключают политического подтекста. В настоящее время А.К. Жалнин - кандидат в депутаты областной Думы.
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