|
Более 30 домов в Тамбове до конца сентября останутся без горячей воды
10 сентября 2021
Комментариев: 0
Версия для печати
В районе бассейна «Надежда» пройдут работы по капитальному ремонту участка 18-й распределительной сети, завершить, которые планируют в конце месяца.
Укладка новых труб позволит повысить качество теплоснабжения для 35 жилых домов и 6 соцучреждений, но из-за работ в более чем 30 домах будет отключено горячее водоснабжение:
— Б. Энтузиастов, 33, 35, 37, 39, 41;
— Мичуринская, 143а, 147, 147 (а, б, в), 149, 149а, б, 151, 151 (а, б ,в ,г), 153, 155, 157, 157 (а, б), 159, 159 (а, б, в), 161, 163, 165, 65а;
— Н. Вирты, 94, 96, 100а, 102, 102а, 104, 104а, 106, 106 (а, б, в).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.