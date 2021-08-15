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Жители ряда домов в Тамбове на полтора месяца останутся без горячей воды
Сегодня, 09:52
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С 16 августа до 30 сентября, будет прекращена подача горячего водоснабжения в дома по четырем улицам в городе Тамбове. Без воды останутся жильцы следующих домов:
— Мичуринская 52,60,62,64,66,68,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111;
— Колхозная 70,75,77;
— Маяковского 1,2, 3,4,6,8,10;
— Пушкарская 33,35,39;
Долгосрочное отключение горячего водоснабжения связано с ремонтными работами распределительной сети
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