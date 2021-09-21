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Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове
Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове. Теплоноситель будут поставлять по заявкам руководителей учреждений. Отопительный сезон обычно начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на отметке +8 градусов и ниже. Как правило, это конец сентября — начало октября.
Фото: Юлия Новикова
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