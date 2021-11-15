|
В Тамбове хотят снести ДК «Юбилейный»
Сегодня, 09:52
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовскую городскую Думу внесен на согласование новый проект Генерального плана, который предусматривает на месте ДК «Юбилейный» построить многоквартирный дом. Для заявителя реконструкция существующего здания «экономически не выгодна».
Выразил свои опасения на этот счет депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который считает, что точечная застройка в центре города не пойдет на пользу развитию областного центра.
Аналогичного мнения придерживается краевед Олег Карнаухов, который считает: там, где убивают культуру, уходит жизнь населённого пункта.
«Наша нынешняя городская дума, которую мы выбрали, в том числе и на протестной волне, состоящая из немалого числа вчерашних (порой почётных, а по взглядам — пожизненных) комсомольцев, задалась вопросом сноса ДК » Юбилейный». Мы тут восторгаемся первыми планами нового губернатора, а тут большой дворец культуры под снос отдают», — написал в соцсетях Олег Карнаухов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.