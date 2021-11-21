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Судьба дома культуры «Юбилейный» остается под вопросом
Сегодня, 09:59
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Вчера в рамках подготовки к 22-му очередному заседанию Тамбовской городской Думы депутаты провели осмотр спорных территорий, изменение зонирования которых планируют внести в новый генеральный план города Тамбова.
В частности депутаты посетили площадку дома культуры «Юбилейный». По инициативе собственника здания планируют изменить зонирование территории из общественно-деловой в жилую, чтобы потом застроить участок.
По словам главного архитектора области Александра Филатова говорить о сносе - рано. Если здесь что-то и будет, то это будет комплексная застройка.
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