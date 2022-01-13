Тамбов-информ - новости Тамбова и области

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» » Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена

Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена

Сегодня, 07:45
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Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.

Это связано с тем, что во всех регионах Центрального федерального округа сегодня ночью ветер достигал до 18-22 м/с и шел сильный снег.

Санкт-Петербург – Тамбов! Задержан

Тамбов – Сочи! Задержан

Сочи – Тамбов! Задержан

Москва – Тамбов! Отменен

Тамбов - Санкт-Петербург! Задержан

Тамбов – Москва! Отменен
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Область намерена забрать городской стадион «Спартак»

Сегодня, 08:12
0
Врио главы администрации региона Максим Егоров заявил журналистам, что область планирует создать футбольную команду для выступлений в Футбольной национальной лиге, а также забрать городской стадион «Спартак».

Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена

Сегодня, 07:45
0
Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.

Бюджет Тамбова увеличился на 565,6 млн рублей

Вчера, 15:52
0
Депутаты Тамбовской городской Думы согласовали изменения в бюджет города. Изменения затронули и доходную и расходную часть казны. Увеличение доходной части связано с выделением дополнительных межбюджетных трансфертов на сумму 565,6 млн рублей.

В 2022 году в Тамбовской области построят три площадки ГТО

13 января 2022
0
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Токаревском, Мордовском и Мучкапском районах построят три площадки, предназначенные для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Два человека погибли в ДТП в Рассказовском районе

13 января 2022
0
По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой

Пожар на центральном рынке оперативно потушен

12 января 2022
0
11 января загорелся склад с вещами на центральном рынке в Тамбове. Сообщение о возгорании поступило в 12:03 и уже в 12.43 пожар был локализован, а потом и потушен.

Задержан вице-губернатор Владимир Громов

12 января 2022
0
Вчера был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов в рамках уголовного дела о мошенничестве. Осенью прошлого года в его кабинете прошел обыск по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.

Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать»

12 января 2022
0
Жители города Тамбова продолжают жаловаться на плохую уборку общественных территорий в областном центре. «Ни пройти, ни проехать», - так чаще всего комментируют ситуацию, сложившуюся в Тамбове. Кто-то выражает недовольство, что по тротуарам сложно пройти, большинство не очищены от снега и льда,

В администрации области появился департамент туризма

11 января 2022
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В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.

Жители области: машины «скорой» помощи разваливаются на глазах

11 января 2022
0
Жители Тамбовской области, особенно сельчане, продолжают жаловаться на сферу здравоохранения. Кто-то пишет про невозможность оказания должной полеативной помощи, а где-то существуют проблемы с машинами «скорой помощи».

В Инжавинском районе сорвали сроки капремонта школы

10 января 2022
0
По поручению администрации области создана специальная комиссия, которая будет расследовать причины срыва сроков капитального ремонта школы в Инжавинском районе. Стоимость проекта 38 млн руб., было освоено подрядчиком 35 млн.

Горожане: «Тамбов — не место для увековечения махрового черносотенца»

10 января 2022
0
Продолжаются бурные дискуссии вокруг предложения установить в Тамбове памятник Владимиру Федоровичу фон дер Лауницу, управлявшим Тамбовской губернией в 1902-1905 годах. Большинство горожан выступают против данной инициативы. Во время своего правления «старый солдат царя» запомнился крайне жёсткими

На Рождество в пожаре погибла жительница Петровского района

9 января 2022
0
На Рождество в селе Яблоновец Петровского района Тамбовской области произошла трагедия.

Тамбов на 56 месте по качеству жизни

9 января 2022
0
Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни в российских городах, в том числе в Тамбове. Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Магнитогорск. Город Тамбов занял 56 место.

Мордовцы «греют ножки Христу»

8 января 2022
0
Вот уже много веков жители Мордовского района в ночь Рождества зажигаются сотни ярких костров это местная рождественская традиция «греть ножки Христу», - сообщает портал ТОП68.

На Тамбовскую область надвигается похолодание

8 января 2022
0
Последние новогодние выходные в Тамбовской области будут морозными и с сильным ветром. Сегодня ожидается малооблачная погода, температура воздуха днём составит -9 градусов, порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Тамбовчане недовольны качеством строительства дорог

8 января 2022
0
Жители микрорайона Майский обратились с жалобами на безответственность подрядчика при строительстве дороги и тротуаров в 2021 году. Не первый год местные жители ждали строительства дорог, но вот качество исполнения оставляет желать лучшего.

В Тамбовской области направят на дороги более 6 млрд руб.

7 января 2022
0
В 2022 году на ремонт и строительство дорог в Тамбовской области будет направлено более 6 млрд руб.

Музей-усадьба Владимира Вернадского приглашает посетителей

6 января 2022
0
Музей-усадьба Владимира Вернадского приглашает посетителей в праздничные дни. Здесь можно покататься на коньках, прогуляться в усадебном парке, а после познакомиться с фондовыми коллекциями музея.

Погода на Рождество удивит тамбовчан

6 января 2022
0
Вначале 2022 года тамбовчанам не стоит ожидать крещенских морозов, погода в наступившем году очень не стабильная.

Дом-музей Чичерина приготовил для гостей театрализованные экскурсии

5 января 2022
0
В новогодние каникулы Дом-музей Чичерина в Тамбове приготовил для гостей театрализованные экскурсии. Одной из самых востребованных в эти дни является экскурсия-представление «Новый год и Рождество в доме Чичериных».
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ОБЛАКО ТЕГОВ
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