|
|
Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена
Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.
Это связано с тем, что во всех регионах Центрального федерального округа сегодня ночью ветер достигал до 18-22 м/с и шел сильный снег.
Санкт-Петербург – Тамбов! Задержан
Тамбов – Сочи! Задержан
Сочи – Тамбов! Задержан
Москва – Тамбов! Отменен
Тамбов - Санкт-Петербург! Задержан
Тамбов – Москва! Отменен
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Врио главы администрации региона Максим Егоров заявил журналистам, что область планирует создать футбольную команду для выступлений в Футбольной национальной лиге, а также забрать городской стадион «Спартак».
Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.
Депутаты Тамбовской городской Думы согласовали изменения в бюджет города. Изменения затронули и доходную и расходную часть казны. Увеличение доходной части связано с выделением дополнительных межбюджетных трансфертов на сумму 565,6 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Токаревском, Мордовском и Мучкапском районах построят три площадки, предназначенные для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой
11 января загорелся склад с вещами на центральном рынке в Тамбове. Сообщение о возгорании поступило в 12:03 и уже в 12.43 пожар был локализован, а потом и потушен.
Вчера был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов в рамках уголовного дела о мошенничестве. Осенью прошлого года в его кабинете прошел обыск по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.
Жители города Тамбова продолжают жаловаться на плохую уборку общественных территорий в областном центре. «Ни пройти, ни проехать», - так чаще всего комментируют ситуацию, сложившуюся в Тамбове. Кто-то выражает недовольство, что по тротуарам сложно пройти, большинство не очищены от снега и льда,
В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.
Жители Тамбовской области, особенно сельчане, продолжают жаловаться на сферу здравоохранения. Кто-то пишет про невозможность оказания должной полеативной помощи, а где-то существуют проблемы с машинами «скорой помощи».
По поручению администрации области создана специальная комиссия, которая будет расследовать причины срыва сроков капитального ремонта школы в Инжавинском районе. Стоимость проекта 38 млн руб., было освоено подрядчиком 35 млн.
Продолжаются бурные дискуссии вокруг предложения установить в Тамбове памятник Владимиру Федоровичу фон дер Лауницу, управлявшим Тамбовской губернией в 1902-1905 годах. Большинство горожан выступают против данной инициативы. Во время своего правления «старый солдат царя» запомнился крайне жёсткими
На Рождество в селе Яблоновец Петровского района Тамбовской области произошла трагедия.
Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни в российских городах, в том числе в Тамбове. Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Магнитогорск. Город Тамбов занял 56 место.
Вот уже много веков жители Мордовского района в ночь Рождества зажигаются сотни ярких костров это местная рождественская традиция «греть ножки Христу», - сообщает портал ТОП68.
Последние новогодние выходные в Тамбовской области будут морозными и с сильным ветром. Сегодня ожидается малооблачная погода, температура воздуха днём составит -9 градусов, порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.
Жители микрорайона Майский обратились с жалобами на безответственность подрядчика при строительстве дороги и тротуаров в 2021 году. Не первый год местные жители ждали строительства дорог, но вот качество исполнения оставляет желать лучшего.
В 2022 году на ремонт и строительство дорог в Тамбовской области будет направлено более 6 млрд руб.
Музей-усадьба Владимира Вернадского приглашает посетителей в праздничные дни. Здесь можно покататься на коньках, прогуляться в усадебном парке, а после познакомиться с фондовыми коллекциями музея.
Вначале 2022 года тамбовчанам не стоит ожидать крещенских морозов, погода в наступившем году очень не стабильная.
В новогодние каникулы Дом-музей Чичерина в Тамбове приготовил для гостей театрализованные экскурсии. Одной из самых востребованных в эти дни является экскурсия-представление «Новый год и Рождество в доме Чичериных».