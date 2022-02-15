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Суды штрафуют за возложение цветов к памятнику В.И. Ленина
Сегодня, 12:27
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На днях Ленинский районный суд признал виновным депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в совершении административного по ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Депутата оштрафовали за участие в проведении массового мероприятия, путем возложения цветов к памятнику В.И. Ленину, он считает, что дело политически мотивированное.
В постановлении сказано, что в возложении цветов к памятнику содержится явное пренебрежение к действующим правилам и требованиям, которые направлены на недопущение распространения коронавируса.
«Не питаю иллюзий, будут и дальше закручивать гайки прикрываясь коронавирусными ограничениями, но еще раз заявлю, что вне зависимости от политических взглядов, граждане имеют право на мирные собрания. Более того, нельзя считать в полной мере публичным мероприятием возложение цветов в памятные даты», - считает Артем Александров.
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