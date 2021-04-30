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В Тамбове прошла первомайская акция
Вчера, 18:59
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Сегодня представители КПРФ встретили День международной солидарности трудящихся автопробегом и возложением цветов к памятнику В.И. Ленину в городе Тамбове.
С площади колонна автомобилей направилась в поездку по улицам г. Тамбова для поздравления горожан.
«Вызванное кризисом ухудшение социально-экономической обстановки влечет за собой рост протестных настроений в обществе. Многие уже прекрасно осознают: кто есть кто, что без организованной политической борьбы наша жизнь не изменится в лучшую сторону», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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