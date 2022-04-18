|
|
Самым богатым в облдуме оказался депутат от партии «Единая Россия»
Опубликованы сведения о доходах и расходах депутатов Тамбовской областной Думы за 2021 год. Самым богатым депутатом законодательного собрания вновь стала Лидия Гурова (фракция «Единая Россия»), заработав 112 миллионов рублей. Депутат занимается бизнесом в области швейного производства.
Больше 10 млн рублей заработали Александр Орионов и Александр Куприянов – заместители председателя Тамбовской областной Думы, а также Денис Илларионов, Сергей Максимов и другие.
Самые скромные доходы задекларировали депутаты Олег Крохин (438 тыс.рублей).
Фото – «ПроТамбов»
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Утверждено обновительное заключение в отношении бывшего гендиректора «Тамбовхимпромстроя» Александра Качкина, обвиняемого в превышении полномочий руководителя коммерческой организации для извлечения личных выгод (ч.1 ст. 201 УК РФ) и мошенническом хищении чужого имущества (ч. 4 ст.159 УК РФ).
Опубликованы сведения о доходах и расходах депутатов Тамбовской областной Думы за 2021 год. Самым богатым депутатом законодательного собрания вновь стала Лидия Гурова (фракция «Единая Россия»), заработав 112 миллионов рублей. Депутат занимается бизнесом в области швейного производства.
Опубликованы доходы сенаторов от Тамбовской области Александра Никитина и Михаила Белоусова за 2021 год.
Доцента мичуринского вуза обвиняемого в хищении 10 млн бюджетных рублей суд отправил под домашний арест.
На пост заместителя главы администрации города Тамбова по вопросам ЖКХ назначена Анна Курманова, - сообщает портал «ПроТамбов».
В больницу имени С. Брюхоненко в городе Мичуринске поступило новое медицинское оборудование. Лечебное учреждение пополнилось: кислородными концентраторами, прикроватными мониторами, двумя аппаратами для вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат.
На ул. Н. Вирты в городе Тамбове УМВД России по Тамбовской области планирует построить многоэтажный жилой дом за 180 млн рублей для своих сотрудников. Согласно проектной документации в девятиэтажном двухсекционном кирпичном здании предусмотрена 81 квартира: 45 – однокомнатных и 36 – двухкомнатных.
По информации Тамбовстата денежные доходы населения Тамбовской области в январе-декабре 2021 г. составили 356039,0 млн.рублей или в расчете на душу населения 29836 рублей 40 коп.
По информации службы статистики и оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка Тамбовской области продолжается рост цен на отдельные продукты питания.
15 апреля должно было состояться второе заседание рабочей группы по мониторингу за исполнением «РКС-Тамбов» концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения. Заседания не было по причине отсутствия кворума, многие чиновники по тем или иным причинам не смогли
Во дворе дома по ул. Володарского, 4 инициативная группа граждан перекрыла сквозной проезд через свой двор на улицу Пензенскую, - сообщает Telegram канал. Местные жители положили деревья и бетонные элементы, разворачивали автомобили и просили их проехать в другом месте, не через двор, поскольку
Завтра жителей Тамбовской области ждет похолодание. Ночью столбик термометра опустится до +4…+9. Днём будет в пределах +11…+16.
На днях во дворе дома № 25 по ул. Куйбышева в городе Тамбове прошла встреча по проблеме, что придомовую территорию превратили в проезжий двор. В марте городские власти «снесли» бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов. После этой
На улице Мичуринская,50 в городе Тамбове АО «ТОСК» открыло новый пункт оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году расчетный центр открыл более 20 новых касс в Тамбовской области.
Россельхозбанк создал интерактивную и пополняемую цифровую карту агропредприятий России. На текущий момент на ней представлено более 230 000 организаций агросектора. Карта агропредприятий вошла в экосистему Своё Фермерство, разработанную РСХБ специально для предприятий АПК. Цель карты – помочь
Стартовало голосование по объектам благоустройства, которое намечено в 2023 году. Жители муниципальных образований могут на сайт «Городской среды» через госуслуги проголосовать за территорию, которая может стать победителем для проведения благоустройства.
В селе Платоновка Рассказовского района случился пожар в частном доме, в котором на момент ЧП находилось три человека. Молодой парень смог спастись, погибла женщина и ее сын.
В отношении доцента одного из мичуринских ВУЗов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По информации УФСБ по Тамбовской области сотрудник университета сфальсифицировал результаты выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и таким образом
В Тамбовской области продолжаются субботники, уже более 10 тысяч учащихся приняли в них участие.
В 2022 году в Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ. В настоящее время к работам приступили на 5 объектах. Всего на ремонт общеобразовательных учреждений планируется потратить 1,15 миллиарда рублей, из них 825 миллионов в текущем году.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения районного