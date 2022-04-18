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Самым богатым в облдуме оказался депутат от партии «Единая Россия»

Сегодня, 09:05
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Самым богатым в облдуме оказался депутат от партии «Единая Россия» Опубликованы сведения о доходах и расходах депутатов Тамбовской областной Думы за 2021 год. Самым богатым депутатом законодательного собрания вновь стала Лидия Гурова (фракция «Единая Россия»), заработав 112 миллионов рублей. Депутат занимается бизнесом в области швейного производства.

Больше 10 млн рублей заработали Александр Орионов и Александр Куприянов – заместители председателя Тамбовской областной Думы, а также Денис Илларионов, Сергей Максимов и другие.

Самые скромные доходы задекларировали депутаты Олег Крохин (438 тыс.рублей).

Фото – «ПроТамбов»
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