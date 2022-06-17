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В Тамбовской области снизилась рождаемость

Сегодня, 10:30
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В Тамбовской области снизилась рождаемость По данным Тамбовстата в январе-апреле 2022 года в Тамбовской области зарегистрировано 2,1 тыс. новорожденных, это на 226 младенцев (на 9,6%) меньше, чем в январе-апреле 2021 года.

В январе-апреле 2022 года число умерших превышало число родившихся в 3,0 раза, в январе-апреле 2021 г. – в 2,7 раза.

Эксперты называют ситуацию с убылью населения чрезвычайной.
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В Тамбовской области снизилась рождаемость

Сегодня, 10:30
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По данным Тамбовстата в январе-апреле 2022 года в Тамбовской области зарегистрировано 2,1 тыс. новорожденных, это на 226 младенцев (на 9,6%) меньше, чем в январе-апреле 2021 года.

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