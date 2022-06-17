В Тамбовской области снизилась рождаемость 0 По данным Тамбовстата в январе-апреле 2022 года в Тамбовской области зарегистрировано 2,1 тыс. новорожденных, это на 226 младенцев (на 9,6%) меньше, чем в январе-апреле 2021 года.

В Тамбове прошел митинг в поддержку спецоперации на Украине 0 В Тамбове прошёл митинг-концерт, посвященный поддержке действий Вооружённых сил страны на территории Украины.

«Справедливая Россия» выдвинула кандидата в губернаторы 0 Вчера состоялась конференция регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ». В ходе конференции было принято решение о выдвижении кандидатом на должность Главы Тамбовской области депутата областной Думы Плотникова Павла.

Фотограф из Мичуринска получил 17 лет за растление малолетних 0 Суд вынес приговор фотографу из Мичуринска, признав его виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности четырех малолетних девочек в возрасте от 10-ти до 13-ти лет по ст. ст. 135 и 132 УК РФ.

В Тамбове проводится акция «Добрые крышечки» 0 В начале июня региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «ТСК» присоединился к известному в России эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки». Это российский волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна

Тамбовчане возмущены игнорированием обращений со стороны чиновников 0 Жители микрорайона в районе дома № 25 по ул. Куйбышева намерены пойти на прием к руководителю Тамбовской области, поскольку городские власти отказываются, как принимать меры по их обращениям, так и элементарно вести прием.

Кирсановский сахарный завод может стать крупнейшим в Европе 0 На 80% готов новый Кирсановский сахарный завод, который может стать крупнейшим в Европе об этом заявил на полях Петербургского экономического форума врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Степень готовности дома по Коммунальной, 46 оценили в 71% 0 Продолжается эпопея с банкротством застройщика «Элитстрой», который должен был еще в апреле 2017 сдать дом № 46 по ул. Коммунальная. В частности, проблемный девятиэтажный жилой дом (площадь – 6,8 тыс. кв. м) был оценен экспертом в 176,3 миллионов рублей, степень готовности долгостроя составляет –

Выборы в Тамбовской области пройдут в три дня 0 Предстоящие выборы в Тамбовской области пройдут в течение трех дней 9-10-11 сентября. Такое решение было принято в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан.

Установлена личность матери ребенка, которого обнаружили на свалке 0 Правоохранительные органы установили личность матери новорожденного младенца, тело которого было обнаружено местными жителями в пластиковом пакете на мусорном полигоне в этом году в Первомайском районе.

За 1,5 млрд. рублей отремонтируют дорогу «Каспий» – Селезни – Сосновка» 0 Из федерального бюджета выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт дороги «Каспий» – Селезни – Сосновка». Капитально отремонтируют почти 50 км дорожного полотна. В текущем году запланирован ремонт более 200 км дорог и 186 погонных метров мостов.

Народный парк в Тамбове появится на Набережной 0 В Тамбове на ул. Набережная в границах улиц Энгельса и 60 лет Октября планируют создать народный парк.

Россельхозбанк принял участие в V Съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Тамбовской области 0 В Петровском районе Тамбовской области прошел V съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) региона. В работе Съезда приняли участие представители законодательной и исполнительной власти области, органы местного самоуправления, Тамбовский филиал Россельхозбанка,

Авиашоу в этом году планируют провести в августе 0 Традиционное авиашоу (0+), которое проводится на военном аэродроме в Лётке должно пройти в августе. Об этом нaписал на свoей странице в социальной сeти глава администрации Тaмбова Максим Косeнков.

Стартовал обратный отсчет до юбилея Тамбовской области 0 27 сентября Тамбовской области исполняет 85 лет в честь этого события в Тамбове в районе парка культуры и отдыха стартовал обратный отсчет до знакового события. С апреля в области проходят мероприятия, посвящённые предстоящему празднику - различные соревнования, выставки и другие события.

50 тысяч тамбовчан приняли участие в праздничных мероприятиях 0 В Тамбове завершились праздничные мероприятия посвященные Дню города и Дню России, по оценкам организаторов в них приняло участие около 50 тысяч человек.

Евгений Парасотка: "Юрий Хохлов был человеком нового времени" 0 Редакции "Тамбов-информ" стало известно, что руководитель Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Парасотка принял участие в похоронах известного промышленника, хозяйственника и управленца Ю. Хохлова.

Артем Александров: «Городские чиновники игнорируют горожан» 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров в своем Telegram канале раскритиковал работу администрации города Тамбова с обращениями граждан.

В Тамбовской области отремонтируют дорогу Моршанск–Пичаево 0 Долгие годы жители Пичаевского района ждали ремонта дороги Моршанск–Пичаево, и вот наконец-то в 2022 году она будет отремонтирована.

В Мичуринском районе утонул мужчина 0 Вчера в районе деревни Ярок на берегу реки Лесной Воронеж обнаружили труп 64-летнего жителя Липецкой области, который приехал к своим родственникам погостить.