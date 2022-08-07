|
|
Уличный фитнес-парк на Набережной в Тамбове станет самым большим в России
В народном фитнес-парке в Тамбове приступили к установке 46 уличных тренажеров для занятий спортом. Стоит отметить, что по количеству тренажёров народный фитнес-парк в нашем городе будет самый большой в России.
На прошедших выходных в установке тренажёров участвовал Вячеслав Максюта, автор «народного проекта», обладатель титула «Самый сильный человек России». Фитнес парк располагается на Набережной, там могут заниматься любителя спорта (12+).
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Жители северной части Тамбова теперь за считанные минуты смогут добраться до центра города, не тратя время в пробках. Это стало возможным благодаря запуску первого городского поезда и открытию остановочного пункта в микрорайоне Радужный.
Россельхозбанк снизил ставки по программам потребительского кредитования. Общее снижение ставок составило до 1 процентных пункта, минимальная ставка по таким программам с 5 августа составляет 5,5% годовых.
В Воронинском заповеднике обнаружили новый вид насекомого, который не был распространен в нашей зоне и включённого в Красную книгу России это парнопес крупный из семейства ос.
В народном фитнес-парке в Тамбове приступили к установке 46 уличных тренажеров для занятий спортом. Стоит отметить, что по количеству тренажёров народный фитнес-парк в нашем городе будет самый большой в России.
На днях в Тамбовской городской Думе состоялось рабочее совещание по проблеме подтопления жилых домов в микрорайоне «ТЭЦ» грунтовыми водами. По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александров проблема носит системный характер, охватывает практически все районы
Сегодня и завтра в Тамбовской области будет аномально жаркая погода. Днем столбик термометра в тени превысит 30 градусов тепла.
Вчера в нашем регионе стартовало Первенство России по спортивному ориентированию и открытые областные соревнования «В гостях у тамбовского волка». Мероприятие проходит с 5 по 7 августа на территории близ базы отдыха ТГТУ «Сосновый угол», а также в окрестностях села Лысые горы.
Проблема подготовленности молодых людей к службе в армии, формирование у будущих защитников Родины качеств настоящего воина является актуальной, тем более что сегодня в мире складывается очень напряженная обстановка, усиливается противостояние с Западом, в западных СМИ нагнетается военная истерия.
В Тамбове на канале реки Цна вернули речной фонтан. Конструкцию вновь установили на привычное место. Фонтан будет работать поздней осени ежедневно с 10:00 до 23:00. С 20:00 он будет подсвечиваться разноцветными огнями.
Весной текущего года сотрудник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата города Тамбова лично вручила молодому человеку из Тамбова две повестки о необходимости явки в военкомат. В тоже время парень проигнорировал вызовы в военкомат.
К главе региона обратилась Людмила Гусева с просьбой разобраться с подключением к сетям канализационно-насосной станции в микрорайоне «Первомайский» («Майский»). Заявитель живет в поселке «Северный». Несколько лет назад здесь построили многоэтажки. И теперь канализационно-насосная станция на
Администрация города Тамбова согласовала 14 официальных точек, где горожане и гости города могут купить бахчевые культуры
02 августа 2022 г. --День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 92 года. Вместе с миллионами россиян праздник отмечают и мичуринцы.
С начала года в Тамбовской области в 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, а мясных полуфабрикатов — на 12%. Значительный рост отмечается и по производству кисломолочных продуктов в 2,5 раза.
По информации портала «ПроТамбов» в Москве были задержаны сразу три топ-менеджера компании «Компьюлинк» и эпатированы в Тамбов. В том числе речь идет о генеральном директоре ООО «УК КОМПЬЮЛИНК ИНФРАСТРУКТУРА» Юрии Данилюке.
Россельхозбанк реализует проект цикла фермерских мини-ярмарок «Вкусная пятница» в Тамбовской области с апреля 2022 года. Мероприятия проходят в филиале банка и на территории организаций и предприятий Тамбовской области каждую пятницу и позволяют клиентам попробовать и приобрести свежую продукцию от
В Тамбове в парке культуры и отдыха с 5 по 21 августа пройдет традиционная ярмарка меда. Местные пчеловоды на ней представят свою продукцию. Посетить ярмарку можно с 8:00 до 18:00.
Садоводы Жердевского района приступили к уборке урожая яблок 2022 года, уже 25 тонн яблок сняты с деревьев (3 гектара) и отправлены на реализацию. Всего в этом году планируется собрать урожай с 137 гектаров садов Жердевского района.
Прокуратура Тамбовской области поручила Рассказовскому межрайонному прокурору организовать проверку по информации, размещенной в различных социальных сетях, о жестоком обращении с животными со стороны несовершеннолетних.
Тамбовский филиал Россельхозбанка 29 июля провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ
С 5 августа на территории общедоступных охотничьих угодий Тамбовской области открывается охота на перепела с подружейными собаками.