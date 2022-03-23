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Народный фитнес-парк появится на набережной Тамбова

Сегодня, 09:42
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Народный фитнес-парк появится на набережной ТамбоваНа набережной в Тамбове власти намерены построить народный фитнес-парк. Тренажерный комплекс открытого типа, который жители смогут посещать бесплатно, появится в районе бывшей кислородной станции.

На территории спортплощадки разместят более 30-ти различных тренажеров.

Проект будут финансировать, в том числе за счет привлечения федеральных средств.

Фото – «ПроТамбов»
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Народный фитнес-парк появится на набережной Тамбова

Сегодня, 09:42
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