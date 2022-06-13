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Народный парк в Тамбове появится на Набережной
В Тамбове на ул. Набережная в границах улиц Энгельса и 60 лет Октября планируют создать народный парк. Спортивные тренажеры для фитнес-парка нашему городу будут предоставлены на безвозмездной основе.
Мы поставим спортивную площадку, на которую каждый желающий сможет прийти позаниматься, - ранее заявили инициаторы проекта. Ранее первая такая спортплощадка была открыта в Суздале, сейчас объект пользуется популярностью у молодежи.
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В Тамбове на ул. Набережная в границах улиц Энгельса и 60 лет Октября планируют создать народный парк.
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