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Явка избирателей достигает 50%
На данный момент явка избирателей на выборах Главы Тамбовской области достигает 50%. Избиратели голосуют как на избирательных участках, так и на дому. В передовиках Петровский и Сосновский район, там вчера явка избирателей превысила 70%.
Также проходят дополнительные выборы по одномандатному округу Тамбовской областной Думы, трём округам Тамбовской гордумы и в ряде сельсоветов.
Фото: Юлиана Балабанова
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На данный момент явка избирателей на выборах Главы Тамбовской области достигает 50%. Избиратели голосуют как на избирательных участках, так и на дому. В передовиках Петровский и Сосновский район, там вчера явка избирателей превысила 70%.
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