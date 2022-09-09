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» » Явка избирателей достигает 50%

Явка избирателей достигает 50%

Сегодня, 10:52
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Явка избирателей достигает 50% На данный момент явка избирателей на выборах Главы Тамбовской области достигает 50%. Избиратели голосуют как на избирательных участках, так и на дому. В передовиках Петровский и Сосновский район, там вчера явка избирателей превысила 70%.

Также проходят дополнительные выборы по одномандатному округу Тамбовской областной Думы, трём округам Тамбовской гордумы и в ряде сельсоветов.

Фото: Юлиана Балабанова
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Явка избирателей достигает 50%

Сегодня, 10:52
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