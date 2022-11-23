Перед Новым годом в Тамбовской области усилят патрулирование в лесах Комментариев: 0



Наибольшее внимание уделят возможным местам вырубки возле городов и сёл. Каждый пойманный нарушитель будет компенсировать ущерб лесному фонду - по 6 712 рублей за каждую срубленную ель или сосну.



При этом в Управлении лесами Тамбовской области отметили, что уголовная ответственность за незаконную рубку наступает, как только причиняется ущерб свыше 5 тысяч рублей. Для нарушителей есть риск попасть под ст. 260 УК РФ и получить годовое лишение свободы.



Вместо этого в ведомстве предложили просто покупать новогодние ёлки на базарах и в лесхозах. На случай, если у граждан возникнут вопросы, они порекомендовали звонить на круглосуточную горячую линию 8-800-100-94-00, региональную диспетчерскую службу 8 (4752) 72-00-14 или на номер 01 (001 с мобильного телефона). 5 декабря в Тамбовской области стартует операция лесных инспекторов «Ель-2022». Специалисты не только станут защищать зелёные зоны на машинах высокой проходимости, но и установят контрольные посты с видеонаблюдением.Наибольшее внимание уделят возможным местам вырубки возле городов и сёл. Каждый пойманный нарушитель будет компенсировать ущерб лесному фонду - по 6 712 рублей за каждую срубленную ель или сосну.При этом в Управлении лесами Тамбовской области отметили, что уголовная ответственность за незаконную рубку наступает, как только причиняется ущерб свыше 5 тысяч рублей. Для нарушителей есть риск попасть под ст. 260 УК РФ и получить годовое лишение свободы.Вместо этого в ведомстве предложили просто покупать новогодние ёлки на базарах и в лесхозах. На случай, если у граждан возникнут вопросы, они порекомендовали звонить на круглосуточную горячую линию 8-800-100-94-00, региональную диспетчерскую службу 8 (4752) 72-00-14 или на номер 01 (001 с мобильного телефона).



