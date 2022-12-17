|
В Тамбов прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга
Сегодня, 09:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня с утра в Тамбов прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга, чтобы привезти сказку и малышам, и взрослым.
На перроне железнодорожного вокзала в это утро собрались сотни горожан, которые ждали появления главного новогоднего волшебника.
Абакан, Чита, Екатеринбург, Казань, Саратов, Иваново — маршрут из 120 городов. За 86 дней поезд проедет 33 тысячи километров. Такой новогодний вояж закончится уже в новом, 2023 году.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.