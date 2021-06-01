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В Тамбов прибыл «Поезд Победы»
Сегодня, 13:50
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Сегодня в Тамбов прибыл «Поезд Победы» - это мобильная выставка, рассказывающая о ВОВ, разместилась в вагонах самого настоящего железнодорожного состава (12+). Всего восемь вагонов, каждый из них посвящен отдельному этапу войны.
Визуальный ряд усиливают манекены. Одна из самых сильных и страшных экспозиций расположена в вагоне-концлагере.
Первыми «Поезд Победы» посетили ветераны, которые отметили реалистичность экспозиций.
Фото: Алексей Бучнев
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