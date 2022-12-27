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Жителю посёлка Строитель дали 9 лет колонии строгого режима за убийство гражданской супруги
Сегодня, 09:12
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40-летний мужчина из посёлка Строитель признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
По версии следователей, в мае 2022 года фигурант выпивал вместе с гражданской супругой, и позже поссорился с ней. 40-летняя женщина стала угрожать сожителю ножом, а мужчина отобрал нож, повалил супругу на пол и трижды ударил её ножом в голову. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В суде фигурант утверждал, что ничего не помнит из-за того, что был сильно пьян. При этом знакомые супругов утверждают, что мужчина применял физическое насилие к жене и раньше: вплоть до синяков на лице и перелома челюсти. По факту побоев дважды возбуждались уголовные дела и прекращались, когда супруги мирились.
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