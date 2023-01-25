Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 году 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка в 2022 году выдал 36 кредитов по программе «Сельская ипотека» на сумму более 95,4 млн рублей. Всего с начала действия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (с весны 2020 года) 416 семей оформили в Россельхозбанке сельскую ипотеку на

Восстановлены права матери на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в большем размере 0 Прокуратурой Советского района г. Тамбова проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее прав при предоставлении мер социальной поддержки.

Центр «Белый Слон» и любители Востока отметят Китайский Новый год в библиотеке Пушкина 0 Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» приглашает всех жителей и гостей города Тамбова на совместное с Обществом российско-китайской дружбы мероприятие, посвящённое главному китайскому празднику — Чуньцзе (Китайскому Новому году), которое состоится в областной библиотеке

В 2022 году в регионе трудоустроено более 300 человек с ограниченными возможностями здоровья 0 В 2022 году в Тамбовской области при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 313 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и занятости населения.

В Тамбове продолжают демонтировать самовольно установленные гаражи 0 В Тамбове по ул. Советская, 176/13 было демонтировано несколько самовольно установленных гаражей. Подобная работа ведётся городскими службами на постоянной основе. В 2022 году специалисты убрали свыше 20 незаконно установленных гаражей.

В Тамбовской области создадут более 1,3 тысячи мест дополнительного образования детей 0 В 25 образовательных организациях Тамбовской области создадут программы дополнительного образования детей по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».

В школах Рассказово хотят вести систему распознавания лиц 0 В МБОУ СОШ №4 корпус 5 в городе Рассказово внедряют систему распознавания лиц. Именно там планируют поставить несколько турникетов, которые усилят безопасность в учреждении. Система искусственного интеллекта распознает сотрудников школы или ученика на основе лицевой биометрии и предоставляет

Удовлетворено 132 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении 0 Одно из направлений работы Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области является участие в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговоров.

Тамбовщина готовится к пожароопасному сезону 2023 года 0 В Тамбовской области полным ходом идёт подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года.

По факту зверского убийства кота студентами возбуждено уголовное дело 0 По информации, опубликованной в социальных сетях, о жестоком обращении несовершеннолетних с домашним животным прокуратурой области организовано проведение проверочных мероприятий.

До конца года отменены плановые проверки земельного законодательства 0 До конца текущего года в Тамбовской области продлили мораторий на проведение плановых проверок в области земельного законодательства. Внеплановые проверки можно согласовать в прокуратуре на основании полученной информации, что действия лиц грубо нарушают законодательство или права граждан.

По иску прокурора Тамбовского района демонтируют ограждения на Кершинском водохранилище 0 Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении природоохранного законодательства на Кершинском водохранилище.

Проводится проверка по факту сноса здания исторического комплекса военного ведомства 0 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области проводит проверку по факту сноса старинного здания в районе ул. Советская и Студенецкой набережной, а именно складов исторического комплекса военного ведомства.

Первая партия новогодних ёлок уехала на ипподром 0 В рамках Всероссийской экологической акции «Ёлки, палки и щепа» на тамбовский ипподром поступила первая партия переработанных елок. Каждый год после новогодних праздников сотни тысяч живых елок и сосен отправляются на свалки. При этом из переработанных елок щепа может обрести вторую жизнь — служить

10 млн рублей будет направлено на модернизацию библиотеки в Мордово 0 В рамках национального проекта «Культура» будет направлено 10 млн рублей на капитальный ремонт Мордовской районной библиотеки, которую не просто отремонтируют, но и оснастят современным оборудованием, закупят новые книги, сделают из нее модельную библиотеку.

Рабочие ТВРЗ обратились в транспортную прокуратуру 0 В связи с ущемлением трудовых прав работники ТВРЗ обратились в органы прокуратуры

У водителей появится возможность перевести машины на природный газ со скидкой 0 Тамбовская область вошла в пилотный проект федеральной госпрограммой «Развитие энергетики» по переоборудованию автомобилей на метан. Субсидирование государством расходов на переоборудование автомобилей позволит в долгосрочной перспективе в разы увеличить спрос на газовое топливо.

«Таврида.АРТ» запускает конкурсный отбор в программы «Амбассадоры Тавриды» 0 «Таврида.АРТ» запускает конкурсный отбор в программы «Амбассадоры Тавриды» и «Медиаамбассадоры Тавриды». Молодые тамбовчане могут присоединиться к команде «Таврида.АРТ», получить опыт решения рабочих задач для своего портфолио и стать частью творческого сообщества страны.

В Тамбове снесли очередное историческое здание 0 В четверг в Тамбове застройщик приступил к сносу старинных складов военного интендантства XIX века, располагавшегося в квартале улиц Московской, Советской и Студенецкой набережной. Само интендантство, вопреки протестам общественности (один из самых старых исторических объектов) было снесено в 2018

В 2023 году в регионе будет отремонтировано 14 школ 0 В рамках федеральной программы «Развитие образования» в 2023 году в Тамбовской области будет отремонтировано 14 общеобразовательных учреждений. В частности в школах заменят кровлю, полы и окна, обновят коммуникации и фасады зданий, а также проведут отделочные работы.