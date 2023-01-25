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В 2022 году в регионе трудоустроено более 300 человек с ограниченными возможностями здоровья
Сегодня, 09:30
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В 2022 году в Тамбовской области при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 313 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и занятости населения.
На Тамбовщине создана целая система мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов. Для соискателей центрами занятости населения регулярно проводятся мастер-классы, тренинги, бизнес-игры, индивидуальные консультации, встречи с работодателями.
Активно развивается институт наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста - работодателям возмещаются затраты на оплату труда инвалидов и оснащение рабочих мест.
Специалисты центров занятости помогают гражданам с ограниченными возможностями здоровья в составлении резюме, поиске потенциального работодателя, при адаптации на рабочем месте, формировании пути передвижения до места работы, обратно и по территории работодателя, а также при необходимости помогают в получении новой профессии, востребованной на рынке труда.
В настоящее время более 3 тысяч инвалидов, трудоустроенных через центры занятости, работают на предприятиях региона.
Напомним, что в регионе проводится модернизация кадровых центров по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Частью комплексной модернизации станет организация дополнительных услуг и сервисов для инвалидов.
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