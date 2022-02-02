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Количество вакансий в Тамбовской области увеличилось на 47%
В прошлом году в Тамбовской области было открыто более 26 тысяч вакансий со средней зарплатой в 38 тысяч рублей. Почти 13 тысяч человек были трудоустроены, а количество вакансий в течение года всегда превышало количество безработных. О ключевых аспектах ситуации на рынке труда области рассказали в региональном управлении труда и занятости населения. Сотрудники ведомства совместно с компанией HeadHunter подвели итоги сотрудничества по проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
В областном управлении труда и занятости населения отметили, что благодаря совместной работе органов службы занятости с партнерами-предприятиями и организациями количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями, в течение всего 2021 года всегда превышало численность зарегистрированных безработных.
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