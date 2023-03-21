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Организована проверка по факту обстоятельств гибели двух человек

Вчера, 10:00
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Организована проверка по факту обстоятельств гибели двух человекВ Никифоровском районе около реки Польной Воронеж рядом с ул. Лесная в селе Екатеринино обнаружены тела мужчины, разыскиваемого как без вести пропавшего, и женщины, личность которой пока не установлена.

Сразу на место выехали представители правоохранительных органов, организована процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле прокуратуры района.
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