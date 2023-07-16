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За мошенничество при ремонте объекта культурного наследия в Кирсанове осуждён директор ООО «Интерстройсервис»
Директора
ООО "Интерстройсервис" приговорили к условному лишению свободы на срок трех лет за совершение мошенничества в особо крупном размере по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кирсановский районный суд вынес такое решение. Публично не раскрывается имя осужденного, однако, согласно информации от пресс-службы суда, Андрей Андреев занимал должность директора компании с 2013 года, сообщает издание "Коммерсантъ".
По данным следствия, осужденный заключил договор в 2019 году с муниципальным учреждением дополнительного образования "Центр детского творчества" в Кирсанове на ремонт крыши и фасада здания, которое имеет статус объекта культурного наследия и ранее использовалось как первый уездный комитет РКП(б).
В результате проверки выполненных работ было выявлено, что осужденный завысил стоимость затрат, указав завышенные суммы в акте о приемке. Общий ущерб, причиненный бюджету таким образом, превысил 4 миллиона рублей.
Фото: Османов Вадим
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