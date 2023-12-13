Настоятель Гавриловской церкви поддерживает бойцов на передовой 0 Настоятель Гавриловской церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков является старейшим членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Вот уже третий десяток он окормляет нашу ветеранскую

Жители Тамбова могут оставить заявку на уборку двора 0 Жители Тамбова могут подать заявку на проведение уборки приусадебных территорий в многоквартирных домах. Председатель совета дома или инициаторы уборки должны оставить сообщение по телефону 72-03-39 или 112, указав свои ФИО, адрес и контактный номер телефона.

Власти обратили внимание на экологическую проблему от деятельности «Ашана» 0 Министерство экологии Тамбовской области выявило нарушения в области природоохранного законодательства, которые долгие годы оставались незамеченными властями. Речь идет о центре по переработке мяса французской торговой сети «Ашан» в Тамбове.

Жители поселка Тригуляй просят решить проблему с общественным транспортом 0 Жители недавно включенных в состав Тамбова территорий, которые уже почувствовали на себе увеличение тарифов и утрату ряда льгот, характерных для сельской местности, никак не могут дождаться какой-то пользы для себя от вхождения в состав областного центра.

Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество на 42 млн рублей 0 Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество стоимостью 42 миллиона рублей. Это включает в себя земельный участок, предназначенный для производственной базы, нежилое помещение общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров, расположенное на Моршанском шоссе, а также полиграфическое оборудование.

Марине Лапочкиной суд вынес обвинительный приговор 0 Бывшая руководительница Тамбовского областного управления здравоохранения Марина Лапочкина, была признана виновной в совершении «преступления против интересов государственной службы» решением Ленинского районного суда. За нарушение «интересов государственной службы» ей был назначен штраф в размере

Россельхозбанк выступил на VI Съезде АККОР Тамбовской области 0 В Тамбовской области завершился VI Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В пленарном заседании приняли участие заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Алена Сытова, Глава Тамбовского муниципального округа Константин

Продолжается распродажа объектов оборонного завода «Ревтруд» 0 Тамбовские компании ООО «Сэм» и ООО «Рефактура» приобрели с третьих торгов часть имущества оборонного завода «Ревтруд» за 36 млн руб. в Тамбове на улице Коммунальной, 51.Оба покупателя были единственными участниками, следует из документации.

Героически погиб уроженец Мичуринска Александр Тимошкин 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с прискорбием сообщает, что в ходе выполнения задач при проведении специальной военной операции на Украине погиб наш друг, брат, боевой товарищ, член ветеранской

В картинной галерее состоялся вечер знакомства с культурой Индии «Намастэ Бхарат 2023» от Центра «Белый Слон» 0 В Тамбовской областной картинной галерее состоялось мероприятие, посвященное культуре Индии под названием «Намастэ Бхарат 2023». Вечер был организован при содействии галереи Центром «Белый Слон» и при участии центра социальной адаптации и культурной коммуникации ТГУ им. Г.Р.Державина. Это событие

Власти хотят расторгнуть контракт с ООО «Автодор-Тамбов», строящим дороги в Майском в Тамбове 0 В Тамбовской области планируется расторгнуть сотрудничество с фирмой, ответственной за строительство дорог в Майском микрорайоне города Тамбова, согласно информации от областного министерства градостроительства и архитектуры. Согласно заключенному контракту, подписанному год назад, ООО

Презентация 5-го дополнительного издания «Книги Памяти» 0 В администрации Мичуринского округа состоялось торжественное мероприятие, на котором членам семей погибших в СВО воинов вручили 5-е дополнительное издание «Книги Памяти».

РСХБ повысил ставки по вкладам на 6 месяцев для новых клиентов до 16% 0 С 8 декабря 2023 года Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка 16% по вкладу «Доходный» при размещении средств на срок 6 месяцев и выплате процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в

Ситуация с продажей участков на севере Тамбова оказалась в суде 0 Судьба обширного участка земли на севере Тамбова остается под вопросом. В ноябре текущего года местные жители выразили беспокойство по поводу передачи муниципальной земли в частную собственность. По мнению жителей Тамбова, это действие нарушает их права.

В нашем регионе 18 человек получают зарплату от 1 млн рублей 0 Лишь 18 жителей Тамбовской области, занятых на крупных и средних предприятиях региона, получают оклад в размере от 1 миллиона рублей. Эти данные были обнародованы аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза". В целом по стране количество трудовых работников, удостоившихся

В Тамбовской области было выявлено 1500 случаев коррупционных правонарушений 0 В течение 11 месяцев 2023 года в Тамбовской области было выявлено 1500 случаев коррупционных правонарушений сотрудниками прокуратуры. Общее число актов прокурорского реагирования составило более тысячи.

Для детей-сирот закупят 158 квартир 0 Региональные власти планируют обеспечить детей-сирот бесплатным жильем путем закупки 158 квартир в строящихся домах. Этот процесс будет осуществляться через участие в долевом строительстве. Соответствующий аукцион был объявлен региональным министерством градостроительства и архитектуры.

В Тамбовской области стартовала информационная кампания по выборам Президента РФ 0 В регионе запущена информационная кампания по предстоящим выборам Президента Российской Федерации, как сообщили представители избирательной комиссии региона. Информационные материалы о предстоящих выборах размещены на билбордах.

Вынесен приговор за уклонение от военной службы 0 Тамбовский районный суд Тамбовской области вынес решение о признании виновным жителя поселка Строителя в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Молодому человеку в возрасте 26 лет было наложено штрафное взыскание в размере 15 тысяч рублей.

Родители в Тамбове проверили качество школьного питания 0 В школе № 2 города Тамбова прошло общегородское собрание родителей, посвященное вопросам питания учащихся. В начале учебного года поступили жалобы от некоторых школьников на качество пищи, предоставляемой в столовых.