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В 2023 году отмечается значительный рост цен на отдельные товары

Сегодня, 09:10
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В 2023 году отмечается значительный рост цен на отдельные товары Согласно статистическим данным Тамбовстата за 2023 год, отмечается увеличение цен на продовольственные товары на 8,1% (по сравнению с 10,9% в 2022 году). Наибольший прирост стоимости продуктов был зафиксирован в следующих категориях: яйца подорожали на 54,3%, мясо птицы – на 27,4%, свинина – на 14,7%, обеды в общественном питании – на 10,7%, консервы овощные – на 9,3%, сахар – на 8,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 7,8%, рыба мороженая – на 7,1%, сельдь – на 6,6%.

Среди овощей самым значительным ростом цен отличились: капуста свежая – на 36,7%, свекла и лук – на 19,0-19,4%, морковь – на 14,9%. Среди фруктов отмечается увеличение стоимости апельсинов на 52,5%, лимонов – на 47,2%, яблок – на 22,1%. За период с начала года также отмечается снижение цен на гречку – на 32,0%, перловку – на 15,7%, горох – на 11,3%, маргарин – на 3,9%. Кроме того, стоимость картофеля снизилась на 23,6%.

Согласно данным о стоимости минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в декабре 2023 года в Тамбовской области он составил 5487,98 рублей в месяц, что означает увеличение на 1,8% по сравнению с ноябрем 2023 года и на 8,0% с начала текущего года.
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В 2023 году отмечается значительный рост цен на отдельные товары

Сегодня, 09:10
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