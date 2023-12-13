В Тамбовской области обсудили вопрос роста цен Комментариев: 0



Подобно общей ситуации в стране, в нашем регионе отмечается увеличение стоимости ряда продуктов перед наступающими новогодними каникулами. Для стабилизации ситуации глава региона обсудил вопрос ценообразования с производителями и крупными розничными сетями.



Особенно ощутимым стал рост цен на куриные яйца, которые в различных магазинах подорожали на 20-50 рублей за десяток. Эта проблема охватила всю страну, но в нашем регионе увеличение цен было относительно невелико. К сожалению, регион не имеет возможности регулировать цены, так как основная часть поставок яиц в область осуществляется из Липецкой и Рязанской областей, где производство более масштабное и, следовательно, более экономичное.



Что касается других продуктов, то существует соглашение с крупными розничными сетями о сдерживании роста цен. Так, еще осенью цены на хлебобулочные изделия у производителей увеличились более чем на 10%, в то время как розничные цены поднялись максимум на 9%. Кроме того, некоторые товары снизились в цене по сравнению с прошлым годом, включая гречку, картошку, молоко, макароны и подсолнечное масло. Глава региона Максим Егоров, провел совещание с производителями продуктов питания и крупными ритейлерами в рамках подготовки к новогодним праздникам. Основной задачей было разработать механизм контроля за розничными ценами на продовольственные товары.Подобно общей ситуации в стране, в нашем регионе отмечается увеличение стоимости ряда продуктов перед наступающими новогодними каникулами. Для стабилизации ситуации глава региона обсудил вопрос ценообразования с производителями и крупными розничными сетями.Особенно ощутимым стал рост цен на куриные яйца, которые в различных магазинах подорожали на 20-50 рублей за десяток. Эта проблема охватила всю страну, но в нашем регионе увеличение цен было относительно невелико. К сожалению, регион не имеет возможности регулировать цены, так как основная часть поставок яиц в область осуществляется из Липецкой и Рязанской областей, где производство более масштабное и, следовательно, более экономичное.Что касается других продуктов, то существует соглашение с крупными розничными сетями о сдерживании роста цен. Так, еще осенью цены на хлебобулочные изделия у производителей увеличились более чем на 10%, в то время как розничные цены поднялись максимум на 9%. Кроме того, некоторые товары снизились в цене по сравнению с прошлым годом, включая гречку, картошку, молоко, макароны и подсолнечное масло.



