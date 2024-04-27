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ФК «Спартак» проиграл на выезде команде из Орла
Сегодня, 13:58
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28 апреля тамбовский ФК «Спартак» сыграл в гостях против команды «Орёл», одного из аутсайдеров чемпионата, до этого не набравшего ни одного очка.
С самого начала матча тамбовчане установили высокий темп игры и неоднократно атаковали ворота соперников. ФК «Орёл» также предпринимал попытки атаковать, но вратарь «красно-белых» Александр Баженов неоднократно выручал свою команду. Первый тайм завершился с ничейным счетом.
Во втором тайме, на 63-й минуте, хозяевам поля удалось открыть счет после удачной подачи с углового. В оставшееся время тамбовчане пытались отыграться, и на 90-й минуте нападающий «Спартака» Андрей Часовских отправил мяч в угол ворот, однако его удар был блестяще отражен вратарем хозяев.
Дополнительное время не принесло голов ни одной из команд. Матч завершился поражением нашей команды со счётом 0:1.
Фото: ФК «Спартак»
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