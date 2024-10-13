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Двое детей пострадали в крупном ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области
В субботу, 12 октября, на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовском округе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Авария случилась около полудня на 451-м километре автодороги.
По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в машину, остановившуюся в заторе. Ею управлял 40-летний мужчина. От удара легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом, за рулём которого находился 54-летний водитель.
В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля виновника — 10-летний мальчик и 15-летняя девочка. Оба ребенка были госпитализированы в областную детскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.
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В субботу, 12 октября, на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовском округе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. Авария случилась около полудня на 451-м километре автодороги.
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