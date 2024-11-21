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» » В Инжавинском округе жители опасаются закрытия ФАПа из-за повреждённой крыши

В Инжавинском округе жители опасаются закрытия ФАПа из-за повреждённой крыши

Сегодня, 09:15
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В Инжавинском округе жители опасаются закрытия ФАПа из-за повреждённой крышиВ селе Красивка Инжавинского муниципального округа жители обеспокоены состоянием местного ФАПа, - сообщает издание «ПРАВО68». С крыши медицинского пункта недавно сорвало два листа кровельного железа, но ремонт так и не начался, хотя с момента происшествия прошло более двух недель. Местные жители опасаются, что с наступлением зимы неустранённая проблема приведёт к подтоплениям, парализуя работу единственного лечебного учреждения, обслуживающего 9 сёл с населением более 3,5 тысяч человек.

Похожая ситуация произошла прошлой осенью, когда сорванные ветром листы не были своевременно восстановлены. Тогда здание неоднократно заливало водой, что мешало нормальной работе медперсонала. После многочисленных обращений граждан к областным властям и в Минздрав ремонт крыши начали лишь в мае следующего года.

Разочаровавшись в бездействии чиновников, жители обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело, но позже оно было прекращено. Красивцы не согласились с таким решением, указав, что следствие не опросило главных свидетелей — сотрудников ФАПа. После жалобы в прокуратуру расследование возобновили.

Местные жители надеются, что их проблема получит должное внимание до наступления холодов.
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В Инжавинском округе жители опасаются закрытия ФАПа из-за повреждённой крыши

Сегодня, 09:15
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