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Скончался директор МУП «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло
29 ноября на 40-м году жизни ушёл из жизни Максим Викторович Писарогло, директор муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». О трагической новости сообщили коллеги руководителя.
Максим Викторович посвятил всю свою профессиональную деятельность развитию жилищно-коммунального хозяйства. За годы работы он прошёл путь от рядового сотрудника цеха котельных до руководителя одного из ключевых муниципальных предприятий города.
В 2017 году он возглавил МУП «Тамбовтеплосервис», и под его руководством предприятию удалось модернизировать инфраструктуру теплоснабжения, заменить километры изношенных сетей и труб горячего водоснабжения, а также провести масштабные обновления котельного оборудования. Несмотря на сложные условия, Максим Викторович внес значительный вклад в развитие системы ЖКХ Тамбова.
Особое внимание он уделял подготовке кадров для отрасли: выступал с лекциями и докладами на конференциях, сотрудничал с Тамбовским государственным техническим университетом, делился опытом с коллегами и активно поддерживал молодых специалистов.
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