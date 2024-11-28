Срыв благоустройства сквера «Семейный» в Тамбове 0 В Тамбове очередной проект благоустройства оказался под угрозой срыва. На этот раз речь идёт о сквере «Семейный», расположенном в северной части города. На реализацию проекта выделили 45 миллионов рублей, а завершение работ планировалось к 20 ноября. Однако к установленному сроку значительная часть

Скончался директор МУП «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло 0 29 ноября на 40-м году жизни ушёл из жизни Максим Викторович Писарогло, директор муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». О трагической новости сообщили коллеги руководителя.

В Моршанске модернизируют систему водоснабжения: новые водоводы обеспечат качественную воду более 1 400 жителям 0 В микрорайоне Южный города Моршанска началась масштабная модернизация системы холодного водоснабжения. Проект реализует Моршанский филиал АО «ТСК». В рамках работ специалисты прокладывают 150 метров нового водовода из современных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Такие трубы отличаются высокой

В Тамбове судят топ-менеджера «Росхимзащиты» по делу о превышении полномочий 0 В Октябрьском районном суде Тамбова началось рассмотрение уголовного дела против заместителя генерального директора АО «Росхимзащита» Сергея Гвоздёва, входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с корыстной целью (п. «е», ч. 3 ст. 286

РСХБ представил инструменты поддержки АПК на Дне работника сельского хозяйства Тамбовской области 0 29 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Специалисты сферы животноводства, труженики полей, технологи, работники производства: аграриев и промышленников перерабатывающей отрасли региона чествовали в

В Тамбове разгорается спор вокруг концессии на электросети 0 Арбитражный суд Тамбовской области начнёт рассмотрение иска филиала ПАО «Россети Центр» («Тамбовэнерго») к администрации Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети» («ОРЭС-Тамбов») с требованием признать недействительным концессионное соглашение, заключённое на управление городскими

В Тамбовской области расширены льготы по транспортному налогу 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», предоставив новые налоговые послабления для участников специальной военной операции (СВО) и владельцев электромобилей.

«Встреча поколений»: ветераны Афганистана делятся опытом с мичуринской молодёжью 0 Мичуринское отделение организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередные встречи школьников с ветеранами боевых действий прошли на этой неделе в музейной комнате «Боевой Славы». Это пространство, наполненное

Евгения Первышова избрали секретарём Тамбовского отделения «Единой России» 0 Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов стал секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатура была предварительно одобрена председателем партии Дмитрием Медведевым и врио секретаря Генсовета Владимиром Якушевым. Официальное решение о

Студенты «Школы фермера» в Тамбове приступили к практическим занятиям 0 Практические занятия у слушателей четвертого потока образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» начались в Тамбовской области. Слушатели проходили практику на базе хозяйства «Степное гнездо», расположенного в Сампурском округе.

Транспортная прокуратура выявила санитарные нарушения на ТВРЗ 0 Сотрудник Тамбовского вагоноремонтного завода — филиала АО «Вагонреммаш» — Александр Конкин сообщил о возможных нарушениях законодательства на предприятии, - сообщает издание "ПРАВО68". В своём обращении в транспортную прокуратуру он указал на неудовлетворительное состояние бытовых помещений цеха

Депутат КПРФ поднял вопрос о комплексном развитии южной части Тамбова 0 На заседании Тамбовской городской Думы руководитель фракции КПРФ Артём Александров поднял вопрос о необходимости комплексного развития южной части города, особенно района улицы Андреевской и деревни Периксы, которые входят в состав городского округа. Проблемы, связанные с инфраструктурой этого

В Тамбове начался демонтаж исторического здания на улице Советской, 67 0 В Тамбове начался демонтаж двухэтажного кирпичного дома на улице Советской, 67, который является объектом культурного наследия. Здание было выкуплено в начале 2024 года ООО «Строймедиа», принадлежащим депутату гордумы Алексею Моторину, за 4,9 млн рублей. Согласно условиям аукциона, новый

Сотрудники Института общественных и политических коммуникаций получили награды от ветеранов 0 Сотрудники АНО «Институт общественных и политических коммуникаций» были удостоены наград за значительный вклад в патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и содействие социально значимым инициативам.

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы 0 К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области отреставрируют более 10 мемориалов и благоустроят прилегающие территории. В рамках праздничных мероприятий запланировано создание новых парков, аллей и садов, сообщили в департаменте внутренней политики правительства региона.

Житель Мичуринска признан виновным в крупном мошенничестве с земельным участком 0 В Мичуринске суд вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю, который совершил мошенничество в крупном размере. Прокуратура города поддержала государственное обвинение, предоставив суду исчерпывающие доказательства вины подсудимого. Мужчину признали виновным в преступлении,

Тамбовские депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону 0 На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам ЖКХ депутаты и представители администрации обсудили итоги подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Было отмечено, что город в целом вошёл в сезон без серьёзных сбоев. Аварийные ситуации, хотя и фиксировались, устранялись

По поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Афанасьевка 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Афанасьевка Ржаксинского округа Тамбовской области. Это решение принято после обращения местных жителей, которые на протяжении десятилетий сталкиваются

Ветеран СВО Валерий Карасёв назначен врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области 0 На должность временно исполняющего обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области назначен Валерий Карасёв, ветеран специальной военной операции. Его кандидатуру поддержал врио главы региона Евгений Первышов, с которым Карасёв ранее работал в администрации Краснодара.

Сквер на углу Советской и Лермонтовской в Тамбове снова остался без подрядчика 0 Работы по благоустройству сквера на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове, где ранее располагался флигель усадьбы Лион, вновь приостановлены. После расторжения контракта с подмосковной компанией ООО «Стройдомсервис», которая не смогла завершить работы до 15 ноября, проект остался без