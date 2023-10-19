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Прокуратура выявила нарушения в рамках начала отопительного сезона

Вчера, 16:25
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В деятельности администрации города Тамбова и МУП "Тамбовтеплосервис" обнаружены прокуратурой нарушения.

В результате проведенной проверки стало известно, что, несмотря на установленные городской администрацией сроки начала отопительного сезона 2023/2024 в Тамбове, к 12 октября поставка теплоносителя в жилые объекты Ленинского района составила всего 51%.

Факт несвоевременной поставки коммунального ресурса теплоснабжающей организацией подтвержден многочисленными обращениями граждан в городскую диспетчерскую службу.

С целью защиты прав и законных интересов жителей и обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг по отоплению в холодный период, прокуратура представила запрос главе администрации города Тамбова и руководству МУП "Тамбовтеплосервис" о немедленном устранении нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Прокуратурой района взято под свой контроль рассмотрение мер по реагированию на эти нарушения.
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