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На улице Рылеева в Тамбове устраняют порыв на тепловых сетях
Сегодня, 12:50
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Утром 14 декабря в Тамбове, в районе улиц Рылеева и Магистральной, произошел порыв на сетях теплоснабжения. В связи с этим пять центральных тепловых пунктов (ЦТП) были временно отключены для определения места повреждения.
По словам главы администрации Тамбова Максима Косенкова, точное место аварии удалось выявить, что позволило восстановить гидравлический режим на четырех из пяти ЦТП.
«До полудня подача теплоносителя будет нормализована. Однако ЦТП-32, обслуживающий шесть жилых домов на улице Рылеева (77, 77к1, 77к2, 75, 75к1, 75к3), останется отключенным до полного устранения проблемы», — уточнил глава города.
Над ликвидацией аварии работают специалисты компании «Квадра». Пресс-служба предприятия заверила, что энергетики приложат максимум усилий для оперативного восстановления теплоснабжения и извинились за доставленные неудобства.
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