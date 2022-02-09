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В Тамбове восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии
Вчера вечером на участке магистральной теплосети по улице Урожайной в Тамбове произошло повреждение резервного трубопровода системы теплоснабжения. В результате чего был нарушен гидравлический режим в домах центральной и северной части города.
Теплопоставщик ПАО «Квадра» восстановил гидравлический режим уже ночью. Если в квартирах возникли проблемы с подачей теплоносителя необходимо обратиться в управляющую компанию.
Фото: Анна Беркетова
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