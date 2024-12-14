Посетители фитнес-центра «Re’форма» столкнулись с проблемой доступа в спортзал Комментариев: 0



Согласно заявлениям посетителей, охрана ТРЦ «РИО» отказалась пропускать их в фитнес-центр под предлогом отсутствия у них неких «специальных пропусков». Уточняется, что ранее подобные пропуска не требовались для посещения спортивного зала. Люди, пришедшие на утренние тренировки, были вынуждены ожидать продолжительное время в коридоре ТРЦ.



Для разрешения ситуации посетители вызвали начальника охраны ТРЦ. Однако, по их словам, он занял неконструктивную позицию и, по их мнению, общался с ними в некорректной форме. Несмотря на бурные обсуждения, посетители настаивали на своём праве на доступ в фитнес-центр. Лишь после долгих переговоров и словесных споров доступ в спортзал был всё же предоставлен.



Посетители высказывают мнение, что спорная ситуация возникла на пустом месте и могла быть разрешена в рабочем порядке через взаимодействие администрации ТРЦ «РИО» и руководства фитнес-центра «Re’форма». В настоящее время они ожидают официальных разъяснений от обеих сторон. В редакцию информационного агентства «Тамбов-информ» обратились посетители фитнес-центра «Re’форма», расположенного в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «РИО» в Тамбове. По их словам, утром 16 декабря они в течении некоторого времени не могли попасть в спортзал из-за действий охраны торгового центра.Согласно заявлениям посетителей, охрана ТРЦ «РИО» отказалась пропускать их в фитнес-центр под предлогом отсутствия у них неких «специальных пропусков». Уточняется, что ранее подобные пропуска не требовались для посещения спортивного зала. Люди, пришедшие на утренние тренировки, были вынуждены ожидать продолжительное время в коридоре ТРЦ.Для разрешения ситуации посетители вызвали начальника охраны ТРЦ. Однако, по их словам, он занял неконструктивную позицию и, по их мнению, общался с ними в некорректной форме. Несмотря на бурные обсуждения, посетители настаивали на своём праве на доступ в фитнес-центр. Лишь после долгих переговоров и словесных споров доступ в спортзал был всё же предоставлен.Посетители высказывают мнение, что спорная ситуация возникла на пустом месте и могла быть разрешена в рабочем порядке через взаимодействие администрации ТРЦ «РИО» и руководства фитнес-центра «Re’форма». В настоящее время они ожидают официальных разъяснений от обеих сторон.



