Андрей Жидков снова поборется за пост главы Тамбовской области 0 На сайте Тамбовского областного отделения КПРФ появилась информация о том, что на заседании бюро партии определены кандидаты на выборы Главы Тамбовской области, а также партийная тройка для выборов в Тамбовскую городскую Думу.

В Тамбове ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня защитника Отечества 0 В Тамбове 22 и 23 февраля временно ограничат движение транспорта для обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества.

В Котовске при взрыве фреона в квартире погиб мастер по ремонту холодильников 0 В Котовске произошёл трагический инцидент — в многоквартирном доме на улице Колхозной вспыхнул пожар, унесший жизнь мастера по ремонту холодильников. По предварительной информации, возгорание произошло 21 февраля около полудня в квартире на пятом этаже. Причиной ЧП стал взрыв ёмкости с фреоном, что

В Тамбове водитель ВАЗ сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте 0 На улице Московской в Тамбове утром 20 февраля произошло ДТП с участием пешехода. В районе дома №90 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, недалеко от регулируемого пешеходного перехода.

В Тамбовской области вырос объем банковских вкладов населения 0 К концу 2024 года в Тамбовской области заметно увеличился приток денежных средств населения в банки. По данным аналитического доклада Банка России, основным фактором роста стало повышение процентных ставок по рублевым вкладам, что сделало их более привлекательными.

В Тамбове продолжится продажа памятников архитектуры по программе «за рубль» 0 В Общественной палате Тамбовской области состоялось заседание рабочей группы по сбережению историко-культурного наследия под председательством Аркадия Фарбы. В обсуждении приняли участие региональный департамент по охране объектов культурного наследия и главный архитектор Тамбова Яна Ломко. Главной

Суд конфисковал имущество экс-владельца Моршанской табачной фабрики 0 Прокуратура Тамбовской области добилась конфискации недвижимости, приобретённой бывшим владельцем Моршанской табачной фабрики. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, активы стоимостью более 20 млн рублей были куплены на средства, полученные незаконным путём, и оформлены на

В Мичуринске представили новое издание «Книги Памяти» о погибших воинах 0 Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» на протяжении более 20 лет занимается выпуском военно-патриотических изданий, одним из которых является «Книга Памяти». Это красочное и содержательное издание, рассказывающее о земляках, погибших в Афганистане, Чечне и Сирии.

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В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов 0 15 февраля в России отмечается не только день вывода советских войск из Афганистана, но и День памяти воинов-интернационалистов, исполнивших свой долг перед Родиной. В этом году в Мичуринске прошли памятные мероприятия, организованные местным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана» под

В Тамбове разгорается скандал вокруг буллинга в гимназии №12 0 В Тамбове набирает обороты скандал, связанный с возможным буллингом в гимназии №12. В соцсети «ВКонтакте» появилась публикация Виолетты Казаковой, матери одного из первоклассников, которая рассказала о вопиющем отношении к ребёнку в классе её сына. По словам женщины, учитель, а затем и

В Тамбовской области увеличился прожиточный минимум на 2025 год 0 С 1 января 2025 года в России на 15% вырос размер прожиточного минимума. Теперь на федеральном уровне он составляет 17 733 рубля в месяц на душу населения.

В Тамбове обсудили реконструкцию коллекторов: депутаты выразили недовольство сроками работ 0 В Тамбовской областной Думе состоялось заседание Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства под председательством Константина Черкасова. В центре внимания парламентариев оказался вопрос о реконструкции магистральных и канализационных коллекторов в

В Тамбове вынесен приговор 19-летнему молодому человеку за поножовщину у ночного клуба 0 Суд в Тамбове признал 19-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении лёгкого вреда с применением оружия. Инцидент произошёл ночью 8 сентября прошлого года у ночного клуба «Бостон».

В Тамбовской области благоустроят 44 общественные территории и 52 двора в 2025 году 0 В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Тамбовской области планируется благоустроить 44 общественные территории и 52 двора. Общая стоимость работ составит 271 млн рублей.

Фактический руководитель компании «Махаон» осуждён за мошенничество с дольщиками в Тамбове 0 Октябрьский районный суд Тамбова признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере фактического руководителя строительной компании ООО «Махаон» Хасана Джавадова. По решению суда он приговорён к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ХК «Тамбов» крупно проиграл «Молоту», главный тренер отправлен в отставку 0 Хоккейный клуб «Тамбов» продолжает серию домашних матчей в рамках ВХЛ. В очередной игре команда принимала пермский «Молот», которому ранее уже удалось навязать борьбу в чемпионате. Однако на этот раз встреча закончилась разгромным поражением тамбовчан.

В Тамбове на улице Астраханской столкнулись три автомобиля, пострадали пассажиры автобуса 0 На улице Астраханской в Тамбове произошла авария с участием трёх транспортных средств. 38-летний водитель KIA RIO не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся перед светофором MITSUBISHI LANCER, за рулём которого находилась 39-летняя женщина. После удара KIA RIO продолжил движение и

В Тамбовской области начали обследование реки Цны после жалоб на обмеление 0 Специалисты Тамбовского водного хозяйства провели обследование реки Цны в районе деревни Перикса городского округа Тамбова. Поводом для проверки стали обращения владельцев садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Астра» к врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрию

Глава Тамбовской области жёстко раскритиковал работу областного Минздрава 0 На очередном совещании в правительстве Тамбовской области временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов выразил серьёзное недовольство работой регионального министерства здравоохранения. Под критику попали сразу несколько ключевых проблем, напрямую затрагивающих жителей региона.