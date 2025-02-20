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В Котовске при взрыве фреона в квартире погиб мастер по ремонту холодильников
Сегодня, 08:28
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В Котовске произошёл трагический инцидент — в многоквартирном доме на улице Колхозной вспыхнул пожар, унесший жизнь мастера по ремонту холодильников. По предварительной информации, возгорание произошло 21 февраля около полудня в квартире на пятом этаже. Причиной ЧП стал взрыв ёмкости с фреоном, что привело к распространению огня на площади 7 квадратных метров.
Во время происшествия в квартире находились два человека. Специалист, выполнявший ремонт техники, погиб на месте, а хозяйка квартиры получила серьёзные травмы и была экстренно госпитализирована.
Огонь и дым вынудили экстренные службы эвакуировать 64 жильцов дома. В результате инцидента 20 квартир временно остались без электричества — специалисты проводят проверку состояния коммуникаций.
На место происшествия прибыл прокурор города Котовска Виталий Колдашов, а прокуратура региона взяла ситуацию под особый контроль. Ведётся процессуальная проверка для установления всех обстоятельств трагедии.
Специалисты МЧС России по Тамбовской области напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при работе с бытовыми приборами и в случае экстренной ситуации незамедлительно обращаться по номеру 112.
Расследование происшествия продолжается, и детали инцидента уточняются.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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