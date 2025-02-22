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Банкротящийся «Жилтехсервис» требует признать несостоятельным застройщика «Стройинвест»
Сегодня, 10:18
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Тамбовская управляющая компания «Жилтехсервис» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом строительной организации ООО «Стройинвест». Сумма исковых требований составляет 8,3 миллиона рублей. Кроме того, компания ходатайствовала о предоставлении отсрочки на выплату вознаграждения финансовому управляющему.
Примечательно, что сам «Жилтехсервис» с 2020 года проходит процедуру банкротства. Первым инициатором стал «Тамбовская областная сбытовая компания», потребовавшая взыскания 867 тысяч рублей. В сентябре 2021 года суд признал УК банкротом и ввёл конкурсное производство. К этому моменту компания лишилась лицензии на управление многоквартирными домами. В марте 2022 года в реестр требований кредиторов был внесён долг «Жилтехсервиса» перед бюджетом на сумму 42 миллиона рублей.
Дополнительный интерес вызывает тот факт, что обе организации могли быть связаны между собой. ООО «Стройинвест» зарегистрировано по тому же адресу, что и «Жилтехсервис» – ул. Магистральная, 29а. Владельцем строительной фирмы является Илья Чарыков, а среди учредителей УК ранее числился Александр Чарыков.
Судебное разбирательство покажет, есть ли между компаниями финансовая взаимосвязь, а также насколько обоснованы претензии «Жилтехсервиса» к застройщику.
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