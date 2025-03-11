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В Тамбове задержаны руководители «Газпром газораспределение Тамбов» и «Водгазхоз»
Сегодня, 11:09
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11 марта в Тамбове были задержаны генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Стефанов и руководитель ТОГУП «Водгазхоз» Руслан Брагарник, сообщает «Площадь». У него был обнаружен кокаин.
Роман Стефанов, помимо руководящей должности в «Газпром газораспределение Тамбов», также возглавляет штаб общественной поддержки «Единой России» в регионе. По словам источника издания, правоохранительные органы давно интересовались его деятельностью.
«Сутки не давали информации по задержанию, наверное, сразу раскручивали сделку. Но Стефанов молчал. Поэтому никаких сливов через близкие к силовикам каналы не было до вчерашнего вечера. Статья тяжелая. По таким составам – СИЗО. Он ближайший соратник и теневой губернатор Тамбовской области при Максиме Егорове, его решала. Обеспечивал красивый быт», — рассказал собеседник «Площади».
Телеграм-канал «Тамбов. Главное» добавляет, что Роман Стефанов может обладать важной информацией о деятельности бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, который покинул пост в ноябре 2024 года.
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