Администрация Тамбовского округа планирует приобрести два автомобиля за 6 млн рублей 0 Администрация Тамбовского округа объявила закупку двух иномарок на сумму 6 млн рублей. Согласно контракту, автомобили должны быть «Haval F7 Premium» или их эквивалентом.

В Тамбове задержаны руководители «Газпром газораспределение Тамбов» и «Водгазхоз» 0 11 марта в Тамбове были задержаны генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Стефанов и руководитель ТОГУП «Водгазхоз» Руслан Брагарник, сообщает «Площадь». У него был обнаружен кокаин.

Всероссийский конкурс «Земля Талантов» стартовал в 2025 году в честь 80-летия Победы 0 В России начался XII сезон Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля Талантов», который в 2025 году посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором проекта выступает АНО «Лидерские проекты» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

В Тамбове управляющие компании стали фигурантами уголовных дел за долги перед «РКС-Тамбов» 0 Три управляющие компании Тамбова оказались под следствием из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией «РКС-Тамбов» на сумму более 10 млн рублей. В отношении ООО «Горсервис», ООО «Уютный дом» и ООО «Жилсервис-Плюс» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо

В Тамбовской области увеличили финансирование на закупку лекарств для льготников 0 На заседании правительства Тамбовской области обсудили обеспечение льготных категорий граждан жизненно важными медикаментами. В 2024 году на эти цели выделено 1,78 млрд рублей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Однако в январе возникли сложности с закупкой более десяти видов лекарств,

В Тамбовской области открыли горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей 0 Специалисты Роспотребнадзора открыли горячую линию, приуроченную к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В течение двух недель тамбовчане смогут получить консультации по защите своих прав при покупке товаров и получении услуг.

В Тамбове ищут подрядчика для благоустройства Ласковского карьера 0 В Тамбове стартовал конкурс на выбор подрядчика для благоустройства территории Ласковского карьера. Работы проводит дирекция благоустройства и озеленения города, а итоги тендера подведут 14 марта. Завершить проект планируется к 1 сентября 2025 года.

В правительстве Тамбовской области назначен новый вице-губернатор и перераспределены обязанности 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов представил нового вице-губернатора региона. Им стал Николай Федосеенков, который временно исполняет обязанности заместителя главы области.

«Токарёвская птицефабрика» выплатила 1,7 млн рублей за массовую гибель рыбы в реке Мокрая Панда 0 После вмешательства прокуратуры Тамбовской области «Токарёвская птицефабрика» выплатила в бюджет более 1,7 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесённый массовой гибелью рыбы в реке Мокрая Панда.

В Тамбове назначен новый директор «Тамбовавтодора» 0 Сегодня к своим обязанностям приступил новый директор ТОГКУ «Тамбовавтодор». Им стал Виктор Соколов, 35-летний специалист из Краснодара. Как сообщили в учреждении, ранее он возглавлял МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» в Краснодаре, занимаясь вопросами дорожной инфраструктуры.

Росприроднадзор вынес администрации Тамбова предостережение из-за свалки в микрорайоне Майский 0 Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило администрации Тамбова предостережение в связи с обнаруженной несанкционированной свалкой в микрорайоне Майский, поселка Первомайский, который входит в состав городского округа. Информация о нарушении была опубликована в

В Тамбове повторно объявили торги на реконструкцию мемориала «Вечный огонь» 0 Администрация Тамбова объявила новые торги для поиска подрядчика на реконструкцию мемориального комплекса «Вечный огонь». Это уже вторая попытка найти исполнителя — первые торги, прошедшие в декабре 2024 года, не привлекли ни одной компании.

В Тамбовской области обсудили вопросы вывоза мусора и борьбы с незаконными свалками 0 Руководство АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) продолжает встречи с представителями муниципалитетов, чтобы решить вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В январе 2025 года рабочие совещания прошли в Инжавино и Токарёвке, где обсудили вывоз мусора, состояние контейнерных

Прокуратура проверит обстоятельства нападения на подростка в Мичуринске после публикаций в СМИ 0 Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о нападении на несовершеннолетнего в Мичуринске. Информация о происшествии ранее появилась в нескольких региональных изданиях.

В Тамбове водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором пострадала женщина 0 6 марта в Тамбове на улице Гастелло произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. 23-летний водитель «Шевроле Нивы» врезался в припаркованную машину Kia, которая от сильного удара вылетела на тротуар и сбила 43-летнюю женщину.

В Тамбове Росприроднадзор выявил незаконный сброс сточных вод в реку Цну 0 Сотрудники Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили незаконный сброс загрязнённых сточных вод в реку Цну в районе Архиерейского леса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при обследовании территории была найдена бетонная труба, через которую загрязнённые

В Тамбове жильцы аварийного исторического дома готовятся к новому суду с властями 0 Жители аварийного дома № 19 по улице Студенецкой Набережной в Тамбове готовятся вновь обратиться в суд из-за затянувшегося решения вопроса с расселением. Здание было признано аварийным ещё в 2013 году, однако вопрос о переселении до сих пор не решён.

В Мичуринском округе ФСБ обнаружила нарколабораторию с 54 килограммами наркотиков 0 Сотрудники Управления ФСБ России по Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории в Мичуринском округе. В организации незаконного производства запрещённых веществ подозревается 44-летний местный житель.

В Тамбове начали штрафовать за выброшенные на контейнерные площадки шины 0 С 1 марта в Тамбове автолюбители, которые выбрасывают старые покрышки на контейнерные площадки, будут привлекаться к административной ответственности. Такое решение приняли власти города для борьбы с незаконным складированием опасных отходов, сообщили в администрации Тамбова.

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Русагро-Тамбов» о возмещении ущерба, причинённого незаконным сбросом сточных вод в реку Царёвку. Предприятие обязано выплатить более 4,4 млн рублей за причинённый экологии вред.