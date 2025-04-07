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» » В Тамбове на четыре дня закрыли корпус института из-за разлива формалина: повреждены десятки уникальных анатомических экспонатов

В Тамбове на четыре дня закрыли корпус института из-за разлива формалина: повреждены десятки уникальных анатомических экспонатов

Вчера, 10:55
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В одном из вузов Тамбова произошёл серьёзный инцидент, который стал причиной временного закрытия учебного корпуса и музея анатомии. Из-за падения шкафа с экспонатами были уничтожены десятки уникальных образцов человеческих органов, а в помещение вылилось около 150 литров формалина — высокотоксичного вещества, используемого для консервации биоматериала.

По словам одного из сотрудников вуза, Юрия Щукина, шкаф с коллекцией экспонатов упал под углом 45 градусов. В результате удара разбились 75 стеклянных банок с образцами — среди них были почки, лёгкие, мозг, конечности и другие органы. Вытекший формалин распространился по помещению и даже проник под линолеум, пропитав не только пол, но и книги, оборудование и музейные материалы.

«Повреждения серьёзные. Сейчас вырезаем участки линолеума, проводится озонация, просушивание. Весь воздух буквально насыщен формалином», — отметил Щукин.

Сразу после происшествия занятия в институте были отменены на четыре дня. В связи с необходимостью дополнительной дезинфекции и устранения последствий, возможно, корпус останется закрытым ещё на трое суток. Руководство вуза заявляет, что здоровье студентов и сотрудников — приоритет, и в помещение никого не допускают до завершения всех мероприятий по очистке.

Руководитель музея Алёна Соколова подчеркнула, что вход в здание временно запрещён, как и проведение любых фото- и видеосъёмок. «Даже кратковременное пребывание в помещении может вызвать острое отравление. Мы строго следим за соблюдением техники безопасности», — добавила она.

Несмотря на масштаб разрушений, часть коллекции удастся восстановить. Некоторые экспонаты специалисты смогут склеить или сохранить в неполном виде. Один из наиболее ценных образцов — спинной мозг в разрезе, переданный музею столичными коллегами, — чудом остался невредим.

В настоящее время специалисты занимаются подсчётом ущерба и продолжают санитарную обработку помещений. Ожидается, что музей анатомии вновь откроет свои двери в мае.
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