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Студенты ТГТУ с 1 сентября начнут учиться очно

Сегодня, 10:01
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Студенты ТГТУ с 1 сентября начнут учиться очноВ Тамбовском государственном техническом университете традиционное Посвящение в первокурсники пройдет в режиме онлайн 1 сентября. В этот же день первокурсники очно встретятся с директорами институтов и заведующими кафедр, а со 2 сентября для них учебный процесс в вузе начнется в обычном формате.

На первый курс в ТГТУ в этом году поступили свыше 1000 человек. В сентябре еще продолжается набор на заочную форму обучения. Наиболее популярными в этом году стали инженерно-технические направления подготовки, связанные с технологиями производства, химическими технологиями, электроэнергетикой, управлением техническими системами и комплексами, мехатроникой и др.

Во время посвящения первокурсники произнесут клятву, получат из рук ректора символическую зачетку и студенческий билет. Помимо этих традиций руководство университета приготовило для студентов еще несколько сюрпризов. И несмотря на то, что праздник пройдет в онлайн формате, он будет не менее ярким и интересным, чем в предыдущие годы. Посмотреть прямую трансляцию можно будет 1 сентября на сайте университета www.tstu.ru и в официальной группе ВКонтакте vk.com/tmbstu Начало в 10:00.

«Посвящение в первокурсники ТГТУ – это массовое мероприятие, в котором участвуют более 2 тысяч человек. С учетом эпидемиологической обстановки и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы приняли решение в этом году провести его в режиме онлайн, чтобы не объединять такое количество людей на одной площадке. Мы сконцентрировали все усилия, чтобы в срок начать учебный год в традиционной очной форме. Студенты распределены по группам, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, расписание составлено таким образом, чтобы максимально избежать большого скопления людей. И уже с 1 сентября в аудиториях и лабораториях ТГТУ начинаются занятия по расписанию», - прокомментировал ректор университета Михаил Краснянский.

На данный момент обстановка позволяет начать учебный год традиционно, и вуз будет работать именно так, избегая массовых мероприятий, пока не последуют иные распоряжения от Роспотребнадзора. Если вновь возникнет необходимость перейти на дистанционный формат обучения, вуз готов к этому, отработав весной во время режима самоизоляции все необходимые форматы взаимодействия студентов, преподавателей и сотрудников.
Теги: ТГТУ, коронавирус, COVID-19
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Студенты ТГТУ с 1 сентября начнут учиться очно

Сегодня, 10:01
0
В Тамбовском государственном техническом университете традиционное Посвящение в первокурсники пройдет в режиме онлайн 1 сентября. В этот же день первокурсники очно встретятся с директорами институтов и заведующими кафедр, а со 2 сентября для них учебный процесс в вузе начнется в обычном формате.

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