В Тамбовской области могут начать платить за сообщения о нетрезвых водителях
Сегодня, 10:20
Комитет по законодательству Тамбовской областной Думы поддержал законопроект о денежном поощрении граждан, которые сообщают полиции о пьяных водителях. Поправки предлагается внести в областной закон, регулирующий вопросы профилактики правонарушений. Проект рекомендован к рассмотрению и принятию сразу в двух чтениях.
Инициатором изменений выступило управление МВД России по Тамбовской области. Документ предполагает, что региональные власти смогут самостоятельно определять размер вознаграждения и условия его получения. Законопроект получил положительное заключение главы региона Евгения Первышова.
По данным областной Думы, проблема нетрезвого вождения остаётся острой. В 2025 году в Тамбовской области произошло 107 аварий с участием водителей в состоянии опьянения, жертвами которых стали 30 человек. За тот же период сотрудники полиции выявили и пресекли более 2,5 тыс. случаев управления автомобилем в нетрезвом виде, включая свыше 200 повторных нарушений.
Ранее подобная система поощрений была введена в Воронежской области. Там граждане могут получить 5 тыс. руб. за сообщение о пьяном водителе. В других регионах Черноземья такие меры пока не применяются.
