«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и подтвердил законность включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Решение УФАС было принято после одностороннего расторжения крупного госконтракта

В Тамбовской области могут начать платить за сообщения о нетрезвых водителях 0 Комитет по законодательству Тамбовской областной Думы поддержал законопроект о денежном поощрении граждан, которые сообщают полиции о пьяных водителях. Поправки предлагается внести в областной закон, регулирующий вопросы профилактики правонарушений. Проект рекомендован к рассмотрению и принятию

В Котовске инвестируют 160 млн рублей в переработку пластика и выпуск вторичной плёнки 0 Компания «Ресайкл Полимер Групп» намерена вложить порядка 160 млн руб. в развитие производства вторичных полимеров и строительство нового завода по выпуску плёнки в индустриальном парке «Котовск». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Тарасов. У инвестора уже работает

На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону 0 В Тамбовской области определена территория для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение утвердило региональное правительство. Площадка расположена на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа и включает пять земельных участков общей площадью почти

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана 0 15 февраля исполнится 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов – афганцев 15 февраля – это не просто памятная дата, это еще день памяти и скорби всех погибших воинов – участников боевых действий. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто воевал в разное время и на

В Мичуринске стартовал пилотный проект по подготовке кадров для аграрной отрасли 0 В Мичуринске на площадке Мичуринского государственного аграрного университета дали старт пилотному проекту «Агротехнологическая школа: от знаний к результатам». Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе Тамбовской области. Участников круглого стола

В Тамбове запустили обновлённый канализационный коллектор на Набережной 0 В Тамбове завершён основной этап реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, все сточные воды уже переведены на новые коммуникации, построенные в рамках проекта. По информации компании «РКС-Тамбов», полностью завершено строительство

Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки 0 В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает деловое издание «Вердикт», заседание не состоялось из-за неявки

Тамбовская область стала лидером Черноземья по росту цен 0 По итогам декабря 2025 года Тамбовская область показала самый высокий уровень инфляции среди регионов Черноземья. По данным регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе составил 6,52%. Следом за Тамбовской областью в инфляционном рейтинге идут Курская область с показателем

Гендиректор «ДСУ-2» стал фигурантом нового уголовного дела о налогах 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более чем на 300 млн рублей. По данным следствия, в 2022 году руководитель компании

Бывшего главу Мичуринска обязали возместить ущерб муниципалитету 0 Суд удовлетворил иск прокуратуры Мичуринска о взыскании ущерба с бывшего главы города Александра Кузнецова. По решению суда с экс-чиновника подлежит взысканию более 3,2 млн руб. Прокуратура установила, что в 2016 году при руководстве Александра Кузнецова муниципалитет приобрёл старое здание

Проезд в электричках в Тамбовской области подорожает с февраля 0 С 1 февраля 2026 года в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах. Тарифы вырастут на 5,1%, сообщили в департаменте цен и тарифов региона. Максимальная стоимость проезда составит 28,8 руб. за первые 10 км пути, независимо от расстояния поездки. За каждый километр после

Застройщик «МГС Строй» попал под процедуру наблюдения 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО СЗ «МГС Строй». Она продлится до 19 мая. Инициатором дела о банкротстве выступила государственная корпорация ДОМ.РФ. Причиной судебного разбирательства стали долги по арендным платежам за земельные участки с объектами

«Тамбовавтодор» проиграл спор с подрядчиком по путепроводу в Мичуринске 0 Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и самарским ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна», связанному со строительством путепровода в Мичуринске. Суд отказал заказчику во взыскании 42,6 млн руб. и удовлетворил встречный иск

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова 0 Стало известно о смерти директора Юридического института Тамбовского государственного технического университета Елены Евгеньевны Орловой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни. Более десяти лет Елена Евгеньевна возглавляла Юридический институт Тамбовского государственного технического

В Тамбовской области восстановят пункты весового контроля для борьбы с перегрузом фур 0 В Тамбовской области продолжается работа по восстановлению системы весового контроля на региональных дорогах. Вопрос вновь обсудили на оперативном совещании в правительстве области. Поручение проработать запуск стационарных пунктов весового контроля было дано профильному министерству ещё в декабре

Фермера из Тамбовской области обязали вернуть грант на животноводческую ферму 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск министерства сельского хозяйства региона к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Сергею Праслову. Суд обязал фермера вернуть средства гранта, предоставленного на создание семейной животноводческой фермы, а также выплатить проценты. Судом

В 2025 году свыше 2,8 тысячи семей в Тамбовской области улучшили свои жилищные условия с использованием средств материнского капитала 0 Свыше 2,8 тысячи тамбовских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Тамбовской области перечислило на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физических лиц 1,8 млрд рублей. С помощью

Подрядчику ремонта дороги в Знаменском округе предъявили неустойки почти на 10 млн рублей 0 Администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области подала иск в арбитражный суд к ООО «Независимая строительная компания» из Иваново. Муниципалитет требует взыскать с подрядчика более 9,7 млн руб. неустоек за нарушение условий контракта. Предварительное заседание по делу назначено

В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам 0 В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма. Проезд к жилым домам проходил через земельный участок,