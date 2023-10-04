РСХБ возобновил приём заявок на сельскую ипотеку 0 Россельхозбанк возобновил предоставление сельской ипотеки. Об этом сообщила на пленарной сессии форума «Женщины в АПК» на ХХV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Заявки на кредитование принимаются на сумму до

Бдительные граждане помогли выявить около полутысячи пьяных водителей 0 Благодаря активной поддержке жителей Тамбовской области, сотрудники Госавтоинспекции с начала текущего года выявили и пресекли 456 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения в этом регионе. Об этом сегодня информирует пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на

Максим Егоров встретился с руководством Российского экологического оператора 0 Главный руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев, и губернатор Тамбовской области Максим Егоров, провели встречу для обсуждения инициативы о возможности создания нового объекта для управления твердыми коммунальными отходами в данном регионе.

Завершено расследование дела о даче взятки ветврачу 0 Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) в отношении 48-летнегодителя Мичуринска завершено, сообщает пресс-служба Тамбовского областного управления СК РФ.

Банк грозится обанкротить структуры группы компаний «Турмясово» 0 Банк "СМП Банк" выразил намерение прибегнуть к процедуре банкротства для двух организаций, а именно ООО "Агро-инвест" и ООО "МПК «Турмясово», которые входят в состав Группы компаний "Турмясово". Это стало известно из сообщения, размещенного на портале Федресурс.

Мичуринское отделение союза ветеранов Афганистана помогает семьям ветеранов боевых действий 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» уже больше десяти лет опекает семью Клубникиных. Владимир Клубникин, сын погибшего ветерана боевых действий в Чечне, воспитывается бабушкой, ей 75 лет.

На Полынковском кладбище создадут воинский участок 0 В Тамбове, на территории Полынковского кладбища, расположится новый воинский участок, общей площадью приблизительно 10 тысяч квадратных метров. Это решение было принято главой администрации города, Максимом Косенковым. Этот участок предназначен для захоронения граждан, ушедших из жизни или

В Тамбове наркоманы украли из общежития стиральную машину 0 В городе Тамбов сотрудники Отдела полиции №2 успешно раскрыли кражу бытовой техники. Как сообщили в региональном Управлении Министерства внутренних дел, в одном из городских общежитий была похищена стиральная машина-автомат, находившаяся рядом с комнатой 24-летней владелицы устройства.

В Тамбове стартует отопительный сезон 0 Администрация Тамбова объявила о наступлении отопительного периода. Для учреждений социальной сферы он начнется с 5 октября. Подача тепла в жилые дома планируется с 10 октября, однако городские власти выделили две недели на проведение пуско-наладочных работ.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в моршанской школе 0 Моршанским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту травмирования несовершеннолетней в образовательном учреждении.

Ушёл из жизни бывший председатель КСП города Тамбова Александр Лапкин 0 В воскресенье, 1 октября, на своем 64-м году жизни ушел из этого мира Александр Лапкин – бывший председатель Контрольно-счетной палаты Тамбова. Александр Иванович руководил Тамбовской КСП начиная с 2017 года, и служил до момента выхода на пенсию в январе текущего года. Перед этой датой, в течение

В Тамбовской области планируют строить модульные отели 0 Поблизости от села Бокино в настоящее время ведется работа по реализации модульного отеля в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Общая стоимость этого проекта оценивается в 35 миллионов рублей, из которых 15 миллионов рублей предоставляются в качестве федеральной

Администрация Котовска пытается отсудить у «Компьюлинка» 116 млн рублей 0 ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая занимается поставкой тепла и воды в Котовске, оказалась ответчиком в судебном процессе, инициированном администрацией этого моногорода. Власти Котовска пытаются взыскать с "Компьюлинк" сумму в размере 111,6 миллионов рублей.

В Мордовском округе многодетным семья выдали участки без инфраструктуры 0 Прокуратура Мордовского района провела проверку соблюдения законодательства в области организации электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения населения в пределах поселения.

В Тамбовской области собрали 2 млн тонн сахарной свеклы 0 В Тамбовской области в этом сезоне был собран впечатляющий урожай сахарной свёклы, превысивший два миллиона тонн. Участки площадью 40 тысяч гектаров были отведены под эту культуру, из общей площади в 106 тысяч гектаров. Средняя урожайность на данный момент составляет более 480 центнеров с гектара,

В Тамбове сносят флигель семьи Лиона на углу Советской и Лермонтовской 0 В Тамбове начался процесс демонтажа аварийных строений, таких как флигель семьи Лиона, расположенный на пересечении улиц Советская и Лермонтовская, а также кирпичное здание, находящееся во внутреннем дворе. Представители администрации Тамбова утверждают, что эти здания не являются объектами

Завершается подготовка к отопительному сезону 0 На еженедельном совещании с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым, проведенном 2 октября, был обсужден текущий статус подготовки объектов Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и электроэнергетики к предстоящему отопительному сезону. На данный момент практически все социальные объекты готовы к

Жители Красивки Инжавинского района опасаются остаться без почтового отделения 0 В небольшом селе Красивка, расположенном в Инжавинском округе Тамбовской области, местные жители рассказывают о закрытии почтового отделения № 393345 с 18 мая текущего года, - сообщает издание «ПРАВО68». По официальной версии, это сделали с целью проведения ремонта, и почта временно переехала в

РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей 0 При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана «Пенсионный».

В Тамбовской области стартовала призывная кампания 0 В Тамбовской области стартовала осенняя мобилизационная кампания, и в этом году она представляет собой некоторые нововведения. В числе граждан, подлежащих призыву, теперь включены те, кто имел судимости за небольшие правонарушения, но уже отбыл свой срок или уплатил штраф.