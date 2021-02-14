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За выходные автоинспекторы поймали 28 пьяных водителей
Вчера, 11:14
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13 и 14 февраля, на территории Тамбовской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 28 нетрезвых водителей и 15 лиц, управлявших транспортными средствами без прав.
Всего за выходные дни сотрудники полиции пресекли 633 нарушения правил дорожного движения.
Изображение взято с сайта automotobike.ru
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