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Сотрудники ГИБДД в массовом порядке задерживают пьяных водителей

Сегодня, 08:57
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Сотрудники ГИБДД в массовом порядке задерживают пьяных водителей В Тамбовской области сотрудники ГИБДД на постойной основе проводят рейды по профилактике дорожно-транспортных происшествий, связанных с пьянством за рулём. Так за последние дни госавтоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 13 водителей, которые находились в состоянии опьянения.

Наказание за езду в пьяном виде стало суровее. Если раньше это было просто лишение прав, то сейчас это штраф тридцать тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если передал руль пьяному водителю тоже самое. А вот в случае, когда водитель пьян и не имеет прав или лишен их, то арест от 10 до 15 суток. Если человек снова решит сесть за руль пьяным, то это уже уголовное дело по статье 264.1.
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Сотрудники ГИБДД в массовом порядке задерживают пьяных водителей

Сегодня, 08:57
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