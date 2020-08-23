Сотрудники ГИБДД в массовом порядке задерживают пьяных водителей Комментариев: 0



Наказание за езду в пьяном виде стало суровее. Если раньше это было просто лишение прав, то сейчас это штраф тридцать тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если передал руль пьяному водителю тоже самое. А вот в случае, когда водитель пьян и не имеет прав или лишен их, то арест от 10 до 15 суток. Если человек снова решит сесть за руль пьяным, то это уже уголовное дело по статье 264.1. В Тамбовской области сотрудники ГИБДД на постойной основе проводят рейды по профилактике дорожно-транспортных происшествий, связанных с пьянством за рулём. Так за последние дни госавтоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 13 водителей, которые находились в состоянии опьянения.Наказание за езду в пьяном виде стало суровее. Если раньше это было просто лишение прав, то сейчас это штраф тридцать тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если передал руль пьяному водителю тоже самое. А вот в случае, когда водитель пьян и не имеет прав или лишен их, то арест от 10 до 15 суток. Если человек снова решит сесть за руль пьяным, то это уже уголовное дело по статье 264.1.



