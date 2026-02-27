|
В Тамбове за круглым столом обсудили, как защитить молодёжь от экстремизма
Сегодня, 09:15
Комментариев: 0
В региональном офисе Ассамблеи народов России состоялся круглый стол «Мы выбираем мир: о профилактике экстремизма среди молодёжи». Встреча прошла в рамках проекта «Мы дружим. Межнациональное единство на Тамбовской земле», который реализует АНО «Литературный Тамбов» при поддержке правительства области.
За одним столом собрались представители власти, общественных организаций, духовенства и студенты тамбовских вузов.
Организаторы отметили: молодёжь остаётся наиболее уязвимой перед деструктивными идеологиями — в силу возраста, максимализма и активного потребления информации в интернете. Директор АНО «Литературный Тамбов» Сергей Доровских рассказал о современных способах вербовки подростков через социальные сети и онлайн-платформы и напомнил о реальных судебных делах, связанных с экстремизмом.
Представители власти подчеркнули, что профилактика ведётся системно — через образование, культуру, спорт и поддержку общественных инициатив. В дискуссии активно участвовали сами студенты. Они говорили о роли семьи, волонтёрства и личного примера, о необходимости критически относиться к информации в сети.
Свои позиции высказали и представители национально-культурных объединений, а также духовенства. Настоятель Армянской Апостольской церкви в Тамбове отец Виген отметил, что только через любовь, уважение и диалог можно противостоять идеологии ненависти.
Участники встречи пришли к выводу: живое общение, знание культуры друг друга и правовая грамотность остаются самой надёжной «прививкой» от экстремизма. Проект «Мы дружим» продолжит работу в регионе.
