При Александре Никитине население Тамбовской области сократилось на 50 тысяч человек Комментариев: 0

Сегодня, 21 сентября, в Тамбове прошла церемония вступления Александра Никитина в должность главы региона.



Как сообщила избирательная комиссия Тамбовской области, на состоявшихся 13 сентября выборах за Александра Никитина проголосовали 79,3 % избирателей, принявших участие в голосовании. Напомним, что на выборах в 2015 году Александр Никитин набрал 85,47%.



Для федерального Центра приоритетной задачей остается выполнение указов Главы государства, в которых определены национальные цели для повышения уровня жизни граждан, увеличения рождаемости, борьбы с коррупцией. Для Тамбовской области характерна крайне сложная демографическая ситуация. За годы губернаторства Никитина численность населения Тамбовской области снизилась более чем на 50 тысяч человек. Коррупционные скандалы также сотрясали тамбовский белый дом, внимание правоохранительных органов привлекла работа нескольких заместителей главы администрации. В декабре 2019 года трагически оборвалась жизнь замглавы администрации области Глеба Чулкова.



Если чудовищное сокращение численности населения Тамбовской области будет продолжаться, то к 2025 году в Тамбовской области будет проживать 950 тысяч человек. Это означает, что экономически активное население региона просто не сможет обслуживать регион. В связи с этим вопрос объединения Тамбовской и и Липецкой областей вновь становится актуальным.



Но многим деятельность Александра Никитина запомнилась и с позитивной стороны. Например, при нем в Тамбове начал проводиться рок-фестиваль «Чернозём». Сам губернатор в интервью признался, что любит рок-группу «Ленинград». Неоднократным гостем фестиваля был Алексей Горшенев, который недавно написал замечательную песню

Сегодня, 21 сентября, в Тамбове прошла церемония вступления Александра Никитина в должность главы региона.Как сообщила избирательная комиссия Тамбовской области, на состоявшихся 13 сентября выборах за Александра Никитина проголосовали 79,3 % избирателей, принявших участие в голосовании. Напомним, что на выборах в 2015 году Александр Никитин набрал 85,47%.Для федерального Центра приоритетной задачей остается выполнение указов Главы государства, в которых определены национальные цели для повышения уровня жизни граждан, увеличения рождаемости, борьбы с коррупцией. Для Тамбовской области характерна крайне сложная демографическая ситуация. За годы губернаторства Никитина численность населения Тамбовской области снизилась более чем на 50 тысяч человек. Коррупционные скандалы также сотрясали тамбовский белый дом, внимание правоохранительных органов привлекла работа нескольких заместителей главы администрации. В декабре 2019 года трагически оборвалась жизнь замглавы администрации области Глеба Чулкова.Если чудовищное сокращение численности населения Тамбовской области будет продолжаться, то к 2025 году в Тамбовской области будет проживать 950 тысяч человек. Это означает, что экономически активное население региона просто не сможет обслуживать регион. В связи с этим вопрос объединения Тамбовской и и Липецкой областей вновь становится актуальным.Но многим деятельность Александра Никитина запомнилась и с позитивной стороны. Например, при нем в Тамбове начал проводиться рок-фестиваль «Чернозём». Сам губернатор в интервью признался, что любит рок-группу «Ленинград». Неоднократным гостем фестиваля был Алексей Горшенев, который недавно написал замечательную песню «Карусель» , которая тоже полюбилась рокерам и другим достойным лицам, которые в сентябре хорошо поработали.



