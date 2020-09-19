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Сегодня Александр Никитин вступит в должность
Сегодня, 10:00
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Сегодня состоится церемония вступления в должность главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все желающие смогут наблюдать за ней в режиме онлайн на официальный сайт администрации области.
На мероприятии будут оглашены итоги выборов, вновь избранный губернатор принесет присягу на верность народу и обратится к жителям региона. Инаугурация проходит на фоне протестных акций граждан, которые не согласны с результатами выборов, где Александр Никитин получил почти 80%. Участники заявляют о возможных нарушениях избирательного законодательства.
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